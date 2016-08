ALBERTO NKUTUMULA NA DESPEDIDA DA SELECÇÃO DE FUTSAL: Que tenham uma boa prestação

“VOCÊS representam 25 milhões de moçambicanos. Existe uma grande expectativa na vossa prestação no Mundial por parte de todos os moçambicanos.

O Governo está esperançado que consigam uma boa prestação”, Alberto Nkutumula, Ministro da Juventude e Desporto, na cerimónia de despedida da Selecção Nacional de Futsal, que hoje segue para um estágio de uma semana no Brasil, tendo em vista a participação no Mundial da Colômbia de 10 de Setembro a 2 de Outubro.

Nkutumula, disse ainda que “se não conseguirem vocês já fizeram história, pois serão sempre lembrados como os primeiros a qualificarem-se para um Campeonato do Mundo de Futsal”.

Na sua mensagem de despedida, Alberto Nkutumula chamou os jogadores ao peso da responsabilidade de terem de dar o melhor de si. “Espero que façam o melhor. Nós (Governo) apoiamos desde a primeira hora, através do Fundo de Promoção Desportiva (FPD) e empresas públicas. Na semana passada transferimos seis milhões de meticais para a federação para permitir que fossem fazer o estágio no Brasil e ao Mundial, mas ainda falta uma parte. Portanto, há um esforço para estarem no Mundial e a esperança é que tragam bons resultados. Tal como em outras ocasiões, acreditamos que através do vosso empenhamento, espírito de sacrifício, abnegação e sentido patriótico, no Mundial da Colômbia, vocês saberão, de facto, ultrapassar todo o obstáculo interposto em cada fase da disputa”, referiu, ajuntando que não assistirá aos jogos na Colômbia, mas acompanhará as incidências da competição passo-a-passo.

O titular da pasta da Juventude e Desporto aconselhou os jogadores a praticarem o seu futsal e a auto-superarem-se. “Joguem à vontade. Não façam comparações com os outros, comparem-se a vocês mesmos e procurem fazer sempre melhor. Embora cientes das dificuldades que caracterizam eventos desta natureza, estamos confiantes de que a vossa histórica participação na Colômbia trará no regresso à casa feitos que orgulharão os moçambicanos, como também inspirará as próximas gerações de jogadores de futsal e das demais modalidades desportivas praticadas no país, facto que contribuirá para um maior elevar da nossa auto-estima”, arrematou.

Já numa conversa mais informal com os atletas, Nkutumula fez-se de treinador e chamou a atenção dos jogadores e até dos técnicos, que ali estavam presentes, para as fracas segundas partes da equipa nacional. “Noto que na segunda parte a equipa baixa de ritmo. Parece uma outra equipa em campo. Esse é um aspecto que tem de melhorar. Eu tenho recebido os vídeos dos vossos jogos e tenho observado”, afirmou.

TESTES COM ILHAS SALOMÃO

Durante o estágio que a Selecção Nacional vai realizar no Brasil, defrontará as Ilhas Salomão nos dias 1 e 3 de Setembro próximo. Trata-se dos dois últimos testes e as últimas oportunidades para o seleccionador, Naymo Abdul, aprimorar os processos tácticos e o nível técnico e físico.

As Ilhas Salomão estarão também no Mundial juntamente com as selecções da Argentina, Cazaquistão e Costa Rica.

A partida para a Colômbia está para o dia 6 de Setembro e o primeiro jogo a 11 diante do Brasil. Ucrânia e Austrália são os outros adversários da turma nacional no Grupo “D”.

CONVOCATÓRIA FINAL

GUARDA-REDES: Nelson e Calton;

FIXOS: Zira, Lamarques, Manucho e Magu;

ALAS: Caló, Mário, Carlão, Favito, Dány e Ricardinho;

PIVÔ: Dino e Edson