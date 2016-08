Chiquinho Conde já não é treinador do Maxaquene

CHIQUINHO Conde deixou ontem o comando técnico da equipa principal de futebol do Maxaquene, depois ter chegado a acordo com a direcção do clube “tricolor” para rescisão do vínculo que liga as partes.

Segundo a direcção da colectividade, o móbil da rescisão do contrato tem a ver com a ingerência do técnico nos assuntos administrativos.

Assim, Chiquinho Conde deixa o Maxaquene na sétima posição do Moçambola com 32 pontos a 16 do líder Songo, quando faltam ainda por jogar sete jornadas.