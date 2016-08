“OPERAÇÃO” MAURÍCIAS: “Estrangeiros” já estão em Maputo

OS convocados para a “operação” Maurícias que actuam no estrangeiro já se encontraram em Maputo e integraram os trabalhos da Selecção Nacional que ontem arrancaram no Zimpeto, tendo em vista o desafio da sexta e última jornada do Grupo F de qualificação para o CAN-2017, no Gabão.

Com efeito, estão à disposição do seleccionador nacional, Abel Xaiver, Mexer, que joga na França; Dominguez, na África do Sul; Jumisse, em Angola; Bhéu, Witi e Reinildo, em Portugal; Faisal Bangal, na Itália; e o estreante Boné Uaferro, na Alemanha.

O embate diante dos mauricianos está marcado para 19.30 horas de sábado e pode valer o segundo lugar para o combinado nacional (já arredado da luta pela qualificação), sendo, para o efeito, obrigado a vencer e esperar que os ruandeses não ganhem ao Gana.

Com quatro pontos, os “Mambas” ocupam o último lugar, num grupo liderado pelo já apurado Gana, com 13 pontos, seguido da dupla Ruanda e Maurícias, com seis.

EIS A LISTA DO CONVOCADOS

União Desportiva do Songo: Cremildo, Kambala e Luís Miquissone; Ferroviário de Nampula: Pinto, Salomão e Raul; Ferroviário de Maputo: Jeitoso e Gito; Maxaquene: Guirrugo e Bruno; Liga Desportiva de Maputo: Sonito e Elias; Costa do Sol: Nelson; Ferroviário da Beira: Gildo; Estrela Vermelha de Maputo: Lóló.

Bidvest Wits da África do Sul: Dominguez; Rennes da França: Mexer; Benfica de Portugal: Reinildo; 1.º de Agosto de Angola: Jumisse; Reginaldo (sem clube); Nacional da Madeira de Portugal: Witiness e Bhéu; Atalanta da Itália: Faisal Bangal; Fortuna da Alemanha: Boné Uaferro.