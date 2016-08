FRENTE ÀS MAURÍCIAS: Abel Xavier promete vitória

O SELECCIONADOR nacional de futebol, Abel Xavier, deixou ontem a promessa de vencer, no sábado, as Ilhas Maurícias, e acredita na possibilidade de a Selecção Nacional terminar em segundo lugar no Grupo H de qualificação para o CAN-2017, cuja fase final terá lugar no Gabão.

Os “Mambas” preparam o jogo desde segunda-feira pensando na vitória e em fechar com sucesso a fase de qualificação, que termina este fim-de-semana com a realização da última jornada.

Para encerrar a campanha em segundo, o combinado nacional, último classificado do grupo, com quatro pontos, deve vencer as Maurícias (seis) e aguardar pela derrota ou empate do Ruanda (também soma seis), em Acra, frente ao Gana (13), já apurado. Os “Mambas” levam vantagem no confronto directo com o Ruanda, pois venceram em Kigali por 3-2, depois de perderem em Maputo por 1-0.

Estas são algumas das razões que levaram Abel Xavier a trazer à convocatória para o embate com as Maurícias várias opções, entre a nata de experientes que actuam no estrangeiro e alguns dos melhores atletas do Moçambola.

Abel Xavier vincou que na convocatória estão as melhores opções e que lhe dão garantia de ganhar, mas lamentou a ausência de alguns jogadores que eram parte das prioridades, alguns com mazelas.

São os casos de Reinildo, do Benfica de Portugal, e Nelson, do Costa do Sol, que estão a recuperar de lesões, enquanto Boné Uaferro, do Fortuna da Alemanha, uma das novidades na convocatória, não reagiu ao chamamento.

Quanto a Boné, Abel Xavier disse que contactos foram feitos sem sucesso, frisando que todos aqueles que não querem jogar na Selecção Nacional terão de o dizer oficialmente.

Para tapar as lacunas deixadas por estes atletas, o técnico dos “Mambas” convocou Edmilson, do Ferroviário de Maputo, e Chicualacuala, do Chibuto. Quanto a Nelson, Abel Xavier disse que as alternativas serão encontradas no nível do grupo.