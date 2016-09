“OPERAÇÃO” MAURÍCIAS: A vitória é a palavra de ordem para os “Mambas”

NADA mais que uma despedida em glória está na memória dos jogadores da Selecção Nacional de futebol que, a partir das 19.30 horas de amanhã, defronta, no Estádio Nacional do Zimpeto, a sua congénere das Ilhas Maurícias. A partida está inserida na última (sexta) jornada do Grupo H de qualificação ao CAN-2017.

O combinado nacional trabalha afincadamente com os olhos postos na vitória. Para tal, os “Mambas” realizaram ontem mais uma sessão, à hora de jogo, intensificando o aprimoramento dos aspectos técnico-tácticos com mais detalhes no capítulo da finalização.

A Selecção Nacional volta a treinar ao fim da tarde de hoje, pelas 16,00 horas, no recinto do jogo, para traçar em definitivo a estratégia do embate, dando ponto final aos trabalhos iniciados terça-feira.

Para lograr os seus objectivos, obviamente que jogará ao ataque, procurando resolver o problema mais cedo, pois as Maurícias, que já se encontram no solo pátrio, também querem fechar a sua campanha com sucesso.

As Maurícias farão ainda hoje, à hora de jogo, o treino de adaptação ao recinto.

Os “Mambas”, últimos classificados com quatro pontos, querem vencer na expectativa de fechar a campanha em segundo lugar, actualmente partilhado pelo Ruanda e Maurícias, ambos com seis. O Ruanda, por sua vez, defronta o líder Gana (13 pontos), já apurado, em Acra.

DOMINGUEZ EVOLUI SATISFATORIAMENTE

O “capitão” dos “Mambas”, Dominguez, continua a treinar condicionado, mas com uma evolução satisfatória, segundo declarações do médico da selecção, Mussá Calú. O “maestro” dos “Mambas” continua a ser assistido nos serviços de fisioterapia do Hospital Central de Maputo, onde ontem foi novamente levado para a terapia, de modo a superar a lesão na coxa esquerda.

Mussá Calú salientou que a evolução de Dominguez é bastante favorável para a sua utilização no jogo de amanhã. “Participou no treino de ontem (quarta-feira) à tarde, embora não tenha terminado. Levámos hoje (ontem) de manhã ao hospital e sinceramente a sua evolução é satisfatória”, comentou, anotando que o dia de hoje, sexta-feira, será determinante.

LUÍS MIQUISSONE, PONTA-DE-LANÇA: MARCAR E FAZER MARCAR

O PONTA-de-lança da União Desportiva do Songo e actual melhor marcador do Moçambola, Luís Miquissone, promete marcar e fazer marcar frente às Maurícias.

Confiante e determinado para fazer furor no embate de amanhã, Miquissone espera de Abel Xavier a oportunidade de mostrar o que sabe. Aliás, o artilheiro espera fazer na selecção o que tem feito ao nível do Moçambola.

“Se marco no Moçambola tenho que marcar também na Selecção”, vincou.

O facto de não ser titular não é o mais importante para Miquissone, mas sim a oportunidade para dar o seu contributo. “Isso não faz diferença para mim, o mais importante é trabalhar e dar a minha contribuição. Aliás, tudo depende do treinador”, frisou.

FAISAL BANGAL, AVANÇADO: VOU DAR O MEU MÁXIMO

FAISAL Bangal, ao serviço do Atalanta da Itália, é uma das apostas de Abel Xavier para o jogo de sábado. Depois de uma temporada quase nula, no ano passado, devido à lesão, o jovem avançado já está em forma.

Bangal, que se regozija por estar a fazer uma boa época, promete dar o seu máximo para não defraudar às expectativas do treinador e dos moçambicanos e acredita no sucesso dos “Mambas” amanhã.

“Queremos fechar bem esta campanha, mas para tal precisamos do apoio do público. Como jogador, não gosto de fazer promessas, mas espero fazer um bom jogo”, disse.

Reagindo à convocatória e ao facto de esta ser a primeira vez que Abel Xavier o chama para os trabalhos da Selecção, Faisal Bangal disse que tudo acontece numa boa altura.

“Este ano fiz uma boa época. Conheço bem o treinador e os seus métodos de trabalho são os mesmos da Europa”, anotou.