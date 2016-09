JOGO COM MAURÍCIAS É ESTA NOITE: Vamos à luta “Mambas”!

A SELECÇÃO Nacional de Futebol defronta, esta noite (19.30 horas), no Estádio Nacional do Zimpeto, as Ilhas Maurícias, com os olhos postos na vitória. A partida está inserida na sexta (última) jornada do Grupo “H” de qualificação ao CAN-2017.

É chegada a vez de os “Mambas” cumprirem com a promessa, que é de vencer com a esperança de alcançar o almejado segundo lugar, que é actualmente partilhado pelo Ruanda e as próprias Maurícias.

O combinado nacional está em último lugar, com quatro pontos, portanto a dois pontos do Ruanda e das Maurícias. O líder é o Gana, já apurado, com 13 pontos. Os ganeses recebem o Ruanda, em Acra, para fecharem a campanha com brilho, ou seja, sem derrota.

Aliás, é desejo dos “Mambas” que os ruandeses percam ou empatem em Acra, para, uma vez vencendo as Maurícias, encerrarem a campanha como segundo classificados. Isto tendo em conta que Moçambique leva vantagem no confronto directo com o Ruanda (venceu em Kigali, por 3-2, depois de perder em casa, por 1-0).

A promessa de vencer veio primeiro do Seleccionador Nacional, Abel Xavier, e secundada pelos jogadores. Aliás, nada mais resta aos “Mambas” se não honrar os moçambicanos com mais uma vitória e despedirem-se de forma digna desta campanha já perdida. É, acima de tudo, sua obrigação redimir-se da derrota de 1-0 em Port Louis.

Entretanto, os “Mambas” realizaram ao fim da tarde de ontem a última sessão, no recinto do jogo, para o acerto dos últimos pormenores sobre os aspectos de jogo, nomeadamente a forma como se vão apresentar no terreno. É mais evidente que, pelos objectivos que se colocam, Abel Xavier vai apostar numa equipa ofensiva. Ou seja, que jogará abertamente ao ataque à procura de marcar o mais cedo possível.

Para tal, conta com uma equipa bastante jovem, portanto com jogadores que procuram espaço para brilhar. Faisal Bangal e Luís Miquissone são alguns dos jovens promissores que muito podem dar no eixo ofensivo, sem descurar a presença de outros jogadores já com alguma experiência no ataque, casos de Sonito e Reginaldo. No meio campo, para além dos experientes Dominguez, que recuperou a quase 100 por cento da lesão, e Jumisse, Witiness, Gildo e Lóló são alguns dos atletas mais jovens que podem fazer a diferença.

DOMINGUEZ CONFIRMADO

Dominguez é um dado certo no jogo desta noite. O “capitão” dos “Mambas”, que sofrera uma lesão na coxa esquerda e que lhe obrigou a treinar condicionado e sob cuidados médicos desde a passada terça-feira, quando teve de abandonar a primeira sessão do treino da Selecção Nacional, disse ontem, em conferência de imprensa, que estava a 90 por cento para o encontro com as Maurícias.

O estado clínico do atleta, que vinha sendo submetido à fisioterapia desde quarta-feira, evoluiu positivamente até que a equipa médica dos “Mambas” considerou, ontem, a sua situação de estável, portanto apto para ser utilizado.

Com Dominguez à disposição, Abel Xavier sente-se mais tranquilo, pois terá na equipa este que tem sido um verdadeiro líder, senão maestro da Selecção Nacional.