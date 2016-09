TAÇA DE MOÇAMBIQUE/MCEL: “Meias” electrizantes esta tarde na capital

FERROVIÁRIO de Maputo-Maxaquene e Costa do Sol-UD Songo é o recital desta tarde, referente à primeira “mão” das meias-finais da Taça de Moçambique/mcel, com ambos os desafios a terem lugar na capital do país.

O Ferroviário e Maxaquene têm encontro marcado para as 15.00 horas, no Estádio da Machava, em mais um clássico do nosso futebol. Partida de difícil prognóstico, na qual tudo pode acontecer.

Embora não esteja na melhor fase da temporada, o Maxaquene já provou ser uma equipa que se dá muito bem contra “colossos”, sobretudo nos jogos a eliminar.

Actuando perante o seu público, os “locomotivas” certamente que irão tentar ganhar para dar um passo gigantesco rumo a mais uma final desta competição, o que não acontece desde 2011.

Facto curioso é que quer o Ferroviário quer Maxaquene chegam a esta partida num momento de menor fulgor na temporada, embora os “tricolores” estejam mais motivados pela qualificação à final da Taça da Liga-BNI, feito logrado no fim-de-semana.

Não menos interessante é o duelo entre o Costa do Sol e União Desportiva do Songo, no Matchiki-Tchiki. Os “canarinhos” chegam a esta eliminatória numa altura em que estão mais confiantes, depois da relativa subida de rendimento em termos de resultados no Moçambola.

Mas pela frente os “canarinhos” terão um adversário que vive um estado de graça, não fosse a liderança isolada do Moçambola, numa altura em que a competição está na recta final. Os “hidroeléctricos”, que chegam pela primeira vez às meias-finais e estão, portanto, muito perto de fazer história nesta competição, assim como no próprio Campeonato Nacional.

Razões bastantes para a equipa treinada por Artur Semedo ser considerada favorita nesta eliminatória, embora tenha um oponente que está muito habituado a estas andanças.

O jogo tem início às 15.00 horas, no campo dos “canarinhos”, onde se espera uma enorme moldura humana.