MOÇAMBOLA-2016: Choque de “locomotivas” na capital do norte

A VIGÉSSIMA quarta jornada do Moçambola reserva um apetecível Ferroviário de Nampula-Ferroviário da Beira, jogo a decorrer amanhã, a partir das 15.00 horas, no Estádio 25 de Junho.

A luta pelo título continua a ser um objectivo bem vivo no seio das duas colectividades, pelo que se espera um jogo electrizante na capital do norte, a cidade de Nampula. Neste momento, o Ferroviário de Nampula ocupa o quarto lugar com 39 pontos, enquanto o da Beira é segundo com 42. Só a vitória interessa as duas equipas, sendo que os nampulenses estão ainda mais pressionados, visto que um desaire poderá deixá-los fora da perseguição ao líder, a União Desportiva do Songo, que soma 48 pontos.

Na primeira volta registou-se um empate na Beira. Aliás, encontros entre os “locomotivas” de Nampula e da Beira têm sido muito equilibrados.

Os olhares também estarão virados para Machava, onde o anfitrião Ferroviário de Maputo recebe a União Desportiva do Songo. Os “locomotivas” de Maputo jogam uma cartada decisiva quanto à corrida ao título, visto que com 38 pontos, portanto a dez do primeiro lugar, é imperioso vencer para se manter na corrida ao ceptro. Já a turma do Songo sabe que uma vitória pode colocá-lo ainda mais destacado no comando e muito perto de conquistar o título, uma vez que depois desta ronda ficarão por disputar seis.

A Liga Desportiva de Maputo, ainda a sonhar com o trono, joga no sempre complicado reduto do Chingale, enquanto o Maxaquene e o Costa do Sol, praticamente afastados dessa batalha, defrontam o Ferroviário de Nacala e o Estrela Vermelha, respectivamente.

Já o Desportivo de Maputo e de Niassa, envolvidos numa luta dramática pela manutenção, jogam nos campos dos cómodos ENH de Vilankulo e Desportivo de Nacala, respectivamente.

O Clube do Chibuto, com a manutenção praticamente garantida, recebe uma turma do 1.º de Maio de Quelimane que luta para não ser despromovido.