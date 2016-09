MOÇAMBOLA-2016: Ferroviário mais distante da revalidação

O FERROVIÁRIO de Maputo está cada vez mais longe da revalidação do título conquistado no ano passado, isto depois do empate a duas bolas na recepção ao líder União Desportiva do Songo na tarde de ontem, no jogo de cartaz da 24.ª jornada.

A igualdade deixa os “locomotivas” em maus lençóis, ou seja, a 10 pontos dos “hidroeléctricos” (39-49), na quinta posição, quando faltam seis jornadas para o fim do Moçambola. Quem não aproveitou este empate entre o Ferroviário de Maputo e UD Songo foi o Ferroviário da Beira, que não foi para além de um 2-2 na deslocação a Nampula, onde se bateu com o seu homónimo local. Com efeito, os “locomotivas” do Chiveve deixaram-se apanhar pelo Chibuto, com 43 pontos, na segunda posição. Os “guerreiros” ganharam na recepção ao 1.º de Maio de Quelimane por 2-0. Os Desportivos de Maputo e do Niassa parecem estar definitivamente no abismo. Ontem a turma da capital do país foi a Vilankulo arrancar um empate frente a ENH a uma bola, enquanto a equipa do Niassa foi goleada por 6-1 pelo Desportivo de Nacala. O Maxaquene bateu o Ferroviário de Nacala por 1-0. O Chingale derrotou a Liga Desportiva de Maputo por 1-0, dando um valente salto rumo à manutenção. O Costa do Sol venceu o Estrela Vermelha por 2-0, resultado que confirma o bom momento que a equipa de Matchiki-Tchiki atravessa.

FER. NAMPULA, 2-FER. NEIRA, 2 - Locomotivas” longe do choque

CARLOS COELHO

ENGANOU-SE quem acreditou que deste duelo entre duas grandes equipas deste Moçambola uma delas saísse com os três pontos, objectivamente importantes para à passagem da vigésima quarta jornada continuar a sonhar com o título.

Previa-se um choque entre duas “locomotivas” mas longe disso, cada uma delas conhecia o seu rumo e ambas foram, isso sim, na mesma direcção, em linhas paralelas, a toda velocidade e cortaram a meta empatadas.

Resultado justo olhando para a produção das duas equipas, sobretudo a objectividade e maturidade, por um lado, dos beirenses, que em papel químico conseguiram no início da primeira e segunda parte dois golos madrugadores por intermédio, respectivamente, de Gildo e Maninho, em jogadas de contra-ataque, mas por outro pela batalha e eficácia dos donos da casa, que estando a perder por dois-a-zero conseguiram restabelecer a igualdade.

Mas foi o menino Imo quem abriu caminho ao empate, quando eram jogados 59 minutos e o Ferroviário de Nampula perdia por dois-a-zero. Aproveitou-se de um magnífico passe de Vivaldo de frente para trás e fez o golo da tarde. Um portentoso remate à entrada da grande área que deixou Soarito colado ao chão.

O golo que mudou por completo a forma como as duas equipas vinham se comportando em campo, pois espevitou os pupilos de Arnaldo Salvado, que acreditaram e passaram a pressionar com mais garra e maior discernimento, enquanto os visitantes estruturavam cada vez mais o seu sector mais recuado, bem comandado por Cufa, e partiam com perigo para o contra-ataque. Aliás, até então a equipa de Wedson Nyerenda mostrava boa organização, um futebol positivo, sem necessidade de colocar “autocarros” à frente da sua grande área.

O golo do empate surge ao minuto 75, quando numa jogada de insistência Banda respondeu muito bem a um cruzamento de Ndazione, atirando de cabeça para o fundo das malhas.

Ainda assim assistiu-se no santuário 25 de Junho, em Nampula, a momentos de bom futebol, particularmente nos 20 minutos finais (incluindo os 5 de compensação). Os dois conjuntos, que demonstraram ser grandes equipas do nosso futebol, não pouparam energias para tentar levar até si os três pontos em disputa e qualquer um deles teve perdidas que poderiam levar-lhes à vitória.

O trabalho do trio de arbitragem esteve à altura do jogo, salvo, quanto a nós, uma desatenção numa jogada de confusão na pequena área do Ferroviário da Beira, em que Maninho pós mão à bola nos derradeiros minutos da primeira parte. Poucos viram e mesmo o Ferroviário de Nampula quase não reivindicou penálti.

FICHA TÉCNICA

ÁRBITRO: Sérgio Rubane, auxiliado por Domingos Machava e Cláudio Macamo, tendo como quarto árbitro Inácio Sitoe.

FERROVIÁRIO:Pinto; Gervásio, James, Salomão e Belo; Kalanga (Kliwali), Imo, Banda, Raul (Amadu), Ndazione (Green) e Vivaldo.

FER. BEIRA: Willard (Soarito), Hagy, Amorim, Cufa e Edson; Thomas, Fabrice, Gildo e Maninho; Dayo e Nelito.

ACÇÃO DISCIPLINAR:Amarelos a Vivaldo e Dayo, respectivamente do Ferroviário de Nampula e Beira

GOLOS: Gildo e Maninho (Ferroviário da Beira), Raul e Banda (Ferroviário de Nampula).

FER. MAPUTO, 2-UD SONGO, 2 - Muitos ficaram por marcar!

SÉRGIO MACUÁCUA

NUMA partida com enorme moldura humana (entradas livres), o Ferroviário e a UD Songo proporcionaram um espectáculo razoável, com golos, mas com muitos falhanços (sobretudo a equipa da casa), num caso para dizer que muitos ficaram por marcar.

As altas temperaturas que se registaram ontem em Maputo propiciaram a um jogo morno, mas com muitas oportunidades de golo. A União Desportiva do Songo entrou a pressionar, com Kambala, logo no terceiro minuto, a responder a um centro de Lanito na esquerda com um cabeceamento para uma defesa aparatosa de Leonel, na boca da baliza.

Os “hidroeléctricos” tiveram doravante algumas oportunidades de balançar as redes, mas sem sucesso, até que a partir do minuto 15 o Ferroviário assume as rédeas do jogo. Mastyle teve tudo para fazer funcionar o marcador, ao ganhar uma recarga na área, mas viu o guardião da UD Songo, Swin, a proporcionar-lhe uma boa defesa para canto. A seguir Maurício chegou ligeiramente tarde para responder a uma solicitação de Gito a partir do lado direito. Na resposta, o habilidoso Luís fez um remate forte da zona da meia-lua, para a defesa atenta de Leonel. Afinal era um aviso à navegação, pois Stélio fez 1-0 de cabeça, no seguimento de um livre cobrado por Lanito, na direita, com a defesa “locomotiva” a não ficar isenta de culpa.

O golo não abalou o Ferroviário, que, apesar de ter sofrido contra a corrente do jogo, conseguiu ir atrás do prejuízo, mesmo com muitos falhanços pelo meio. A justiça, porém, foi reposta aos 42 minutos, por Timbe, que respondeu de cabeça a um cruzamento com conta, peso e medida, emitido por Edmilson, na esquerda. Já sobre o intervalo, o perdulário Maurício falhou escandalosamente a oportunidade de operar a reviravolta, ao surgir isolado na cara de Swin, mas a rematar ao lado.

Foi-se ao descanso com sinal mais para os “locomotivas”, que tiveram a infelicidade de ter uma pontaria desafinada.

No reatamento, a qualidade do jogo deteriorou-se. As duas equipas entram apáticas e pouco objectivas, com o agravante de desenharem jogadas de forma denunciada. A UD Songo foi a primeira a criar perigo, com o cabeceamento de Kambala por cima, na sequência de um livre cobrado por Lanito. O Ferroviário demorou a responder e fê-lo por Timbe, com um tiro do meio da rua para a figura do atento Swin.

Os “hidroeléctricos” chegaram ao 2-1 por Luís, numa jogada individual que começa com a perda de bola por parte de Sassi, com o avançado da equipa de Tete a “varrer” os defesas do Ferroviário até a área onde apanhou um desamparado Leonel, que nada pôde fazer para evitar o golo.

O empate (2-2) surgiu a três minutos do fim, na sequência de um auto-golo de Stélio, que cabeceou em cheio para o fundo da baliza errada, quando tentava interceptar um cruzamento dos “locomotivas” ido da direita. Instantes depois Jeitoso teve tudo para sentenciar o desafio, mas na boca da baliza, perante um Swin já batido, rematou por cima.

O resultado não mais se alterou, num jogo bem ajuizado por Estêvão Matsinhe.

FICHA TÉCNICA

ÁRBITRO: Estêvão Matsinhe, auxiliado por Osvaldo Jesus e Fonseca Cuinica. O quarto foi Filimão Filipe.

FER. MAPUTO: Leonel; Edmilson, Jeitoso, Mabucho, Chiza, Mastyle (Paulo), Sassi, Gito (Manucho) Timbe, Jair e Maurício.

UD SONGO: Swin; Cremildo, Mano, Stélio, Jorge, Zé, Kambala, Lanito (Mucuapel), Banda, Jerry (Sataca) e Luís.

DISCIPLINA: Amarelos para Maurício (Fer. Maputo) e Sataca (UD Songo).