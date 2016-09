MUNDIAL DE FUTSAL-COLÔMBIA2016: Derrota com Austrália obriga-nos a vencer a Ucrânia

MOÇAMBIQUE joga na madrugada de quinta-feira, a partir da 1.00 hora, (20.00 horas de quarta-feira na Colômbia), com a Ucrânia, na segunda jornada do Mundial de Futsal, um desafio em que está obrigado a ganhar, depois de perder no domingo com a Austrália por 3-2, na estreia.

A derrota colocou a equipa moçambicana no terceiro e penúltimo lugar e diante dos ucranianos, últimos classificados (foram derrotados pelo Brasil, 3-1), fará o jogo que definirá o seu destino na prova.

Em relação ao jogo inaugural diante dos australianos, aqueles que eram apontados como os mais acessíveis, a Selecção Nacional acabou sendo castigada por erros de finalização, a tal lacuna que o seleccionador Naymo Abdul já tinha feito menção, e depois por falhas de concentração defensiva que permitiram a equipa australiana sair ao intervalo a vencer por 3-0, um resultado demasiado penalizador, visto que pelo caudal ofensivo demonstrado pela equipa moçambicana não merecia ter saído a perder.

Na segunda parte só deu Moçambique. Mais dinâmicos, Magu e Caló vieram dinamizar o futsal da equipa moçambicana, com os australianos remetidos ao seu meio campo. Numa jogada rápida, Caló desfere um remate rasteiro. A bola ainda bate num defensor antes de entrar. Com oito minutos por jogar, a turma nacional passou a jogar com um quinto homem, isto é, trocou o guarda-redes por um jogador que quando Moçambique atacava posiciona-se no meio campo e fazia o papel de distribuidor de jogo. Esta estratégia sortiu resultados, uma vez que a quatro minutos do fim, Dino, o melhor marcador de África, deixou a sua marca com um belo golo. A perder por apenas um golo de diferença (3-2), Moçambique deu tudo e Dino poderia ter mesmo empatado, mas o seu cabeceamento saiu a rasar o poste. Esfumou-se a hipótese de a equipa moçambicana pontuar, mas pelo que mostrou na segunda parte, ficou evidente que tem capacidade para fazer mais e melhor diante da Ucrânia.

EGIPTO GOLEIA CUBA

Dos jogos da primeira jornada, nota para a goleada do Egipto, vice-campeão africano, sobre Cuba, por 7-1. A equipa africana teve um bom arranque e lidera o Grupo “B” com os mesmos pontos que a Rússia, que bateu a Tailândia por 6-4.

De realçar também o empate entre Portugal e Colômbia, a uma bola, no jogo inaugural do Grupo “A”. Panamá comanda este grupo após bater Uzbequistão por 3-1.