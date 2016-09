MUNDIAL DE FUTSAL-COLÔMBIA 2016: Rapazes, É pegar ou largar!

MOÇAMBIQUE define na madrugada de amanhã (1.00 hora) o seu destino no Mundial de Futsal-Colômbia 2016, defrontado a Ucrânia na segunda jornada do Grupo “D”.

Após a derrota com Austrália, as hipóteses de qualificação para os oitavos-de-final ficaram apertadas e dependentes de uma vitória no jogo com os ucranianos. A Selecção Nacional não tem outra saída que não seja vencer, um triunfo que lhe pode permitir ser segundo do seu grupo ou até mesmo ser um dos melhores terceiro classificados.

A palavra de ordem hoje “é pegar ou largar”, já que a vitória nos coloca na rota dos “oitavos” e uma derrota arruma-nos de vez. Caso se verifique um empate, não estando desqualificada, a missão torna-se quase impossível, visto que terá de vencer o pentacampeão Brasil para se qualificar.

Em relação ao jogo com a Ucrânia, importa ressalvar que se espera que os treinados de Naymo Abdul deem tudo em campo e mostrem a mesma qualidade que demonstraram diante da Austrália, mas desta vez acompanhada por golos. É que apesar da derrota ficou na retina, em particular na segunda parte, que a equipa nacional tem capacidade para ombrear de igual para igual com boa parte das selecções que estão no Mundial. Precisa é de melhorar no aspecto da finalização. Quando se ataca e não se marca, a equipa que ataca vai perdendo fulgor e confiança e até os níveis de concentração ficam afectados. Diante dos australianos, Moçambique fartou-se de falhar e o adversário finalizou as poucas oportunidades de golo que teve, pelo que se pede que diante da selecção do leste seja mortífero na finalização. Oxalá Dino, o melhor jogador, esteja de pontaria afinada.

Importa realçar que no embate com a Austrália a turma nacional contou com o apoio do público colombiano, que se simpatizou com o futsal da equipa de todos nós. Deus queira que os enérgicos e apaixonados adeptos sul-americanos voltem a dar uma ajudinha a Moçambique.