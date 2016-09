Piscina do Zimpeto reabre parcialmente

A PISCINA Olímpica do Zimpeto reabriu, parcialmente, na segunda-feira, para o início de actividades referentes à época 2016/2017, isto depois do fatídico incidente que culminou com a queda da parte do murro de vedação que vitimou o ex-seleccionador nacional de natação, Frederico dos Santos, para além de ferimentos aos atletas, em Fevereiro do corrente ano.

A reabertura restringe-se à piscina de aquecimento, que, segundo o director-geral do Fundo de Promoção Desportiva (FPD), Adamo Bakar, já está em condições para acolher, sobretudo, acções de formação dos clubes e de preparação das respectivas equipas.

Quanto à piscina principal, a de competições, Adamo Bakar disse que há um plano de utilização que foi apresentado pela Federação Moçambicana de Natação (FMN) para a preparação da Selecção Nacional, para além de programas de actividades da Associação de Natação da Cidade de Maputo (ANCM) e de alguns clubes.

O director-geral da FPD afirmou que decorrem neste momento trabalhos para pôr a piscina em funcionamento de modo a atender tais actividades a partir do mês em curso.

REDE NO LUGAR

DO MURRO DE VEDAÇÃO

A vedação da Piscina Olímpica do Zimpeto será revista para evitar futuros incidentes. O director-geral do FPD disse que a proposta avançada com o empreiteiro é de colocar rede no lugar do murro que desabou para permitir a melhor circulação dos ventos.

Adamo Abakar anotou ainda que está sendo analisada a possibilidade da substituição por rede de outras partes da estrutura do murro de vedação que incidirem no esquema de circulação do vento que está sendo projectado para a melhor segurança do recinto.

“O empreiteiro está disponível. Estamos neste momento a analisar questões técnicas com a direcção das obras e penso que dentro dos próximos dias os trabalhos se iniciem”, anotou.