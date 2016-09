MOÇAMBOLA-2016: “Batalha” do Songo com espectro de campeão

QUANDO faltam seis jornadas para o fim do Moçambola, a União Desportiva do Songo lidera destacada e em caso de vitória amanhã à tarde (15.00 horas), na recepção ao Ferroviário de Nampula, na 25.ª jornada, pode ficar ainda mais perto da conquista do título.

Por estas alturas na vila do Songo, os adeptos defutebol e não só começam acreditar cada vez mais na possibilidade de festejarem um título inédito.

Os seis pontos de vantagem que a UD do Songo detém sobre o Ferroviário da Beira e a forma sólida como se vem apresentando faz acreditar que esta época pode “nascer” um novo campeão.

O desafio com o Ferroviário de Nampula é, por isso, aguardado com enorme expectativa, até porque os nampuleses também estão na luta pelo título e quererão a todo o custo vencer para não perder de vista a turma do Songo.

Na classificação, a UD do Songo soma 49 pontos, mais nove que o Ferroviário de Nampula.

O Ferroviário da Beira tem uma tarefa aparentemente fácil, na medida em que recebe o Estrela Vermelha, um oponente que luta para não descer de divisão.

No reduto da Liga Desportiva de Maputo defrontam-se duas equipas ainda com remotas chances de se sagrarem campeãs. A equipa da casa, com 38 pontos, recebe a visita do Ferroviário de Maputo que soma 39. Sublinhe-se que os “locomotivas” são os actuais campeões, no entanto o ataque à revalidação do título está tremido.

Esta ronda será ainda marcada por um “clássico” sem grande interesse. O Costa do Sol recebe o Maxaquene, dois “colossos” muito abaixo das suas capacidades. Este é o único jogo com início marcado para as 15.30 horas.

O aflito Desportivo de Maputo recebe o tranquilo Clube do Chibuto. Os “alvi-negros” ainda acreditam na manutenção, mas para tal é preciso regressar às vitórias, algo que só por uma vez conseguiram fazer, diante da UD do Songo, na quarta jornada.

Noutros encontros, o 1.º de Maio recebe o Desportivo de Nacala, o Ferroviário de Nacala bate-se com ENH, enquanto o Desportivo do Niassa ombreia com o Chingale.