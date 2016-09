MOÇAMBOLA-2016: Fer. Beira e Estrela sem margem de erro

O FERROVIÁRIO da Beira recebe esta tarde o Estrela Vermelha, numa das partidas mais importantes da 25.ª jornada do Moçambola, com a particularidade de ambos os contendores não terem margem de erro se quiserem manter vivas as suas aspirações.

Não é para menos. Os “locomotivas” lutam pelo título, ocupando o segundo lugar com 43 pontos, menos seis que a líder União Desportiva do Songo, pelo que em caso de derrota hoje e vitória dos “hidroelétricos” nesta ronda a equipa agora comandada por Aleixo Fumo diz adeus ao título.

Os “alaranjados”, por sua vez, batem-se pela permanência, pelo que são obrigados a vencer no Chiveve para interromper o ciclo de maus resultados e, acima de tudo, reviver as esperanças de se manterem na prova máxima do futebol nacional.

É um jogo decisivo para as duas equipas, no qual tudo pode acontecer. Nas mesmas circunstâncias estão o Desportivo de Maputo e o Chibuto, que também jogam hoje no Zimpeto.

Os “alvi-negros” estão no penúltimo lugar, com menos 10 pontos em relação à primeira equipa que está acima da linha de águia.

Já o Chibuto luta pelo inédito título, com os mesmos 43 pontos que o Ferroviário da Beira, pelo que hoje terá de fazer das tripas o coração para continuar a sonhar. O jogo é de difícil prognóstico. Aliás, quem perder pode ver as suas ambições a caírem por terra.

Praticamente fora das contas do título, a Liga Desportiva e o Ferroviário de Maputo medem forças esta tarde no campo dos “muçulmanos”. Matematicamente é ainda possível as duas formações chegarem ao título, mas pelo andar da “carruagem” nem o mais optimista dos adeptos de qualquer das equipas acredita num milagre.

Ainda hoje teremos duas partidas de equipas do mesmo “campeonato”. Em Quelimane o 1.º de Maio recebe o Desportivo de Nacala, e em Lichinga o Desportivo do Niassa defronta o Chingale.

Já sem quaisquer hipóteses de conquistar o “campeonato”, o Costa do Sol e o Maxaquene jogam no reduto dos “canarinhos”, naquele que será o único jogo a iniciar-se às 15.30 horas. Ainda amanhã o Ferroviário de Nacala recebe o decadente ENH, numa altura em que pelo menos a manutenção está garantida de ambos os lados.