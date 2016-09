UD SONGO, 1-FERROVIÁRIO DE NAMPULA, 0: O inevitável Luís…

A UNIÃO Desportiva do Songo está embalada rumo ao título, a acontecer será inédito, pois, para além do mérito da equipa técnica de Artur Semedo, é, acima de tudo, o corolário do empenho da direcção executiva pelos investimentos prestados para coroar de êxito os “hidroeléctricos” quando faltam cinco jornadas para o final do Moçambola.

No sábado, na Estádio 27 de Novembro, na vila do Songo, pese embora sob fogo cruzado, porque o Ferroviário de Nampula jogou de igual para igual durante os noventa minutos da peleja, a UD Songo conquistou os três pontos com golo solitário de Luís Miquissone, aos 47 minutos, de cabeça, a corresponder um cruzamento de Zé Luís pela direita. Aqui, as culpas recaíram ao “keeper” “locomotiva”, Pinto, que não se fez ao lance, permitindo o pequeno e tecnicista Luís saltar mais alto e enviar a bola para o fundo das malhas. Com este tento, Miquissone alcançou a meta dos 15 golos.

Com uma arbitragem excelente, as equipas mostraram tudo o que haviam planificado desde o primeiro minuto da partida, onde quer do lado da União Desportiva do Songo, quer do Ferroviário de Nampula esboçaram um bom jogo com os defesas de ambas partes bem consolidados, não deixando furos para a infiltração de avançados.

O equilíbrio foi a tónica do jogo e não escandalizaria ninguém se o mesmo terminasse terminado empatado.

A arbitragem foi excelente, porque durante os 90 minutos nenhum dos treinadores das duas equipas levantou braços em protesto, senão bem quietinhos e a gesticular apenas para orientar os seus jogadores.

FICHA TÉCNICA

ÁRBITRO: Celso Alvação, coadjuvado por Baltazar Hilário e Salomão Filipe.

UD Songo: Swin; Cremildo, Mano, Mucuapel, Tony; Lanito, Kambala, Zé Luís, Banda; Luís Miquissone e Rodrigues Chereque. Jogaram ainda Jacob, Jorge e Sataca Jr.

FER. NAMPULA: Pinto; Gervaso, Jemes, Salomão, Belo; Kalanga, Imo, Banda, Raúl; Ndazione e Vivaldo.

Suplentes usados: Gildo, Kwali e Green.

ACÇÃO DISCIPLINAR: Cartões amarelos para Cremildo, Mano, Swin e Gildo.

BERNARDO CARLOS