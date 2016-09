AD Macuácua no Moçambola-2017

A ASSOCIAÇÃO Desportiva de Macuácua carimbou, no domingo, o passaporte para o Moçambola-2017, com a vitória, em casa, sobre o seu homónimo de Chókwè por 3-2, em partida da 17.ª (penúltima) jornada da Divisão de Honra da Zona Sul.

O Macuácua, que apenas precisava de um empate para a confirmação, vincou a sua supremacia nesta fase de apuramento zonal, mantendo, a uma jornada do término da prova, uma boa vantagem sobre os seus mais directos perseguidores, nomeadamente o Matchedje e o Ferroviário de Gaza.

Soma agora 39 pontos, contra 34 dos “militares” e 32 dos “locomotivas” de Gaza.

O Matchedje e o Ferroviário de Gaza, que entraram para esta ronda igualados em pontos, ficaram pela disputa do segundo lugar. Os “militares” receberam e derrotaram o Palmeiras de Homoíne por 2-1, enquanto os “locomotivas” eram travados, em Maputo, pelas Águias Especiais (0-0).

Vitorioso foi também o Incomáti na recepção a Amigos da Matola, por 2-1, resultado que lhe mantém na quarta posição, agora com 29 pontos.

Tal como o Matchedje, o Incomáti, que por várias vezes já se fez presente no Moçambola, defraudou as expectativas que lhe rodeavam, entanto que um dos principais candidatos à transição.

A 17.ª jornada foi também marcada pela goleada aplicada ao 1.º de Maio de Maputo pelo Ntumbuluco da Moamba (4-0).

Salientar que o Macuácua vai fazer a festa da consagração pela transição no domingo, defrontando, fora de portas, Amigos da Matola. Por seu turno, o Matchedje medirá forças com o 1.º de Maio. O destaque da ronda de despedida vai para o frente-a-frente entre o Ferroviário de Gaza e o Incomáti.

Com efeito, a província de Gaza passará a contar com duas equipas para a próxima edição do Moçambola. Com apenas quatro anos de existência, a Associação Desportiva de Macuácua irá marcar presença pela primeira vez na maior prova futebolística do país, ao lado do Clube de Chibuto.