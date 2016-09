MOÇAMBOLA-2016: Líder no reduto do aflito Estrela

CADA vez mais perto do inédito título, a União Desportiva do Songo joga esta tarde (15.00 horas) no reduto do aflito Estrela Vermelha da capital do país, em partida da 26.ª ronda, num daqueles desafios que podem decidir o futuro das duas formações no Moçambola.

Em caso de vitória, o representante de Tete terá o caminho desbravado para conquistar o campeonato, ao mesmo tempo que a manutenção estaria praticamente esfumada para a equipa da capital do país.

Marcado para o campo do Afrin, na Matola, o Estrela-UD Songo é aguardado com enorme expectativa. Os “hidroelétricos” lideram com 52, suplantando o mais directo perseguidor, Ferroviário da Beira, por seis pontos, a cinco jogos do fim.

Já os “alaranjados” estão na antepenúltima posição, com 21 pontos, estando, portanto, proibidos de sair com um resultado que não lhes confira três pontos. Ainda em Maputo, o Maxaquene, já sem quaisquer hipóteses de chegar ao título, recebe, no Zimpeto, o Ferroviário da Beira, por sinal a única equipa para além da UD Songo que pode levantar o “canecão”. Antevê-se um bom jogo, no qual os “locomotivas” serão obrigados a vestir o fato-macaco.

O Costa do Sol terá pela frente o Ferroviário de Nacala, num jogo sem muita história, dado que as duas formações têm a permanência assegurada e sem qualquer possibilidade de chegar ao título. Sem tanta coisa em causa, o Ferroviário de Maputo recebe o praticamente despromovido Desportivo do Niassa. Os “locomotivas”, que desde o último fim-de-semana ficaram definitivamente fora da corrida ao bicampeonato, são claramente favoritos aos três pontos.

Em Nacala, o Desportivo local recebe o seu homónimo de Maputo, que está quase fora da luta pela permanência. Com 15 pontos, quando faltam cinco jornadas para o fim, só um milagre é que pode salvar os “alvi-negros”, que em 25 jogos disputados somam apenas um triunfo.

O Chibuto, outra equipa que ainda tem possibilidades matemáticas de chegar ao título, recebe a ENH de Vilankulo, numa fase de menor fulgor para a equipa de Inhambane. Os “guerreiros” são claramente favoritos e caso triunfem podem assaltar o segundo lugar em função do resultado do Maxaquene-Ferroviário da Beira.

Em Tete, o Chingale vai travar um interessante duelo com o 1.º Maio, sendo que o vencedor desta contenda pode festejar a manutenção. Os “canarinhos” somam 28 pontos na 11.ª posição, com mais um degrau que os “operários”, na 12.ª.

O Ferroviário de Nampula terá pela frente a Liga Desportiva de Maputo, numa altura em que ambos já atiraram a toalha ao chão em relação aos objectivos de chegar ao título. Os nampulenses foram sentenciados com a derrota no Songo, sábado, sendo que os “muçulmanos” há muito que estavam fora da corrida.

Todos os jogos têm início às 15.00 horas e são referentes à 26.ª jornada.