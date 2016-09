O regresso da heroína

A CORREDORA Edmilsa Governo, que conquistou domingo, no Rio de Janeiro, a medalha de bronze nos 400 metros (T-12) femininos dos Jogos Paralímpicos, foi recebida, na manhã de ontem, em Maputo com pompa e circunstância.

O feito de Edmilsa no Rio, onde para além da medalha bateu o recorde africano nos 400 metros, não passou despercebido, tendo sido recebida pelo Ministro da Juventude e Desporto, Alberto Nkutumula, quadros do seu ministério, familiares, amigos e um enorme batalhão de jornalistas, representando quase todos os órgãos de informação da capital do país.

A atleta chegou por volta das 10.40 horas a Maputo, juntamente com todo o colectivo que a acompanhava, nomeadamente o treinador, médico, guia e a presidente do Comité Paralímpico de Moçambique, Farida Gulamo.

Após a observação do protocolo, com a recepção de um bouquet de flores das mãos do ministro Nkutumula e posterior foto para mais tarde recordar, não só com o dirigente, mas com familiares, amigos e outros interessados, Edmilsa fez-se ao encontro com a Imprensa visivelmente feliz com a façanha e impressionada com a forma como foi recebida.

Após declarações à comunicação social, seguiu-se uma passeata com direito à escolta do Aeroporto Internacional de Mavalane até à sua residência, situada no bairro Luís Cabral, na capital do país.

Pelo caminho houve direito a aplausos dos peões e buzinas dos automobilistas, tudo debaixo de um calor intenso que se fez sentir ontem, em Maputo.

Não é para menos, esta é a primeira vez que Moçambique conquista uma medalha nos Jogos Paralímpicos, sendo que Edmilsa Governo entra na história de um país que pretende escrever o seu nome no concerto das nações mundialmente respeitadas desportivamente.

Podia ter feito melhor…

“ESTOU muito feliz por mais um feito da Edmilsa. Acredito que poderia ter feito muito mais que a medalha de bronze, mas teve a infelicidade de ser desqualificada dos 200 metros, alegadamente porque o vento estava acima dos 2.5km/hora no dia em que ela fez os mínimos, ou seja, quando é assim, a marca não é homologada. Foi frustrante, atendendo e considerando que ela se preparou bastante nessa especialidade. Em face disso, fomos apostando naquilo que ela já estava escrita (100 metros). Correu e melhorou muito a sua marca. Foi às meias-finais e superou o recorde africano com 12’’.62. Então, os 400 metros ficaram como a única grande esperança e conseguiu chegar à final e lá obteve uma impressionante marca de 53.89, o recorde africano”, disse Francisco Faquir, técnico da Edmilsa.

Honrou a bandeira nacional

PARA a presidente do Comité Paralímpico de Moçambique, Farida Gulamo, Edmilsa Governo honrou a bandeira e dignificou ainda mais a pessoa portadora de deficiência na sociedade ao arrebatar a medalha de bronze no Rio-2016.

“Pela primeira vez o desporto paralímpico trouxe uma medalha deste calibre para o país, hasteando a nossa bandeira. É uma honra, e isso orgulha particularmente a nós portadores de deficiência, pois mostrámos que também somos úteis na sociedade. Em face disso, posso dizer que a nossa viagem não foi em vão. Teve sucesso e a missão foi cumprida”, destacou.

Bolsa para o estrangeiro

EM face desta conquista, o Governo, através do Ministério da Juventude e Desporto, decidiu atribuir uma bolsa de estudos a Edmilsa para estudar e treinar fora do país, como forma de melhorar a sua performance para futuras as competições.

“Atribuímos bolsa para ela estudar e competir fora do país, por entendermos que é bastante proveitoso para ela, embora haja muitas opiniões divergentes. A atleta em si entende que deve ir para um outro país e nós acatámos isso, pois reconhecemos o potencial e o talento dela. Não podíamos investir no vazio. Hoje (ontem) já estive em contacto com alguns parceiros que nos irão apoiar nesta iniciativa”, explicou o ministro Nkutumula.

“Estávamos à espera da sua chegada para uma reunião de concertação, acerca da bolsa. Pensámos que é tempo de ela ir ao estrangeiro, num país onde possa se treinar com melhores atletas, o que lhe possibilitaria um desempenho cada vez melhor para que em Tóquio ganhe uma medalha de ouro. Haverá competições daqui em diante antes dos jogos de Tóquio e que aguardámos medalhas de ouro. Por tudo que ela já fez provou que é uma verdadeira menina de ouro na região, na CPLP e em África, faltando ter esse estatuto a nível do planeta terra”, realçou o ministro, momentos após a recepção da medalhista paralímpica.

Missão cumprida

EM contacto com a Imprensa, Edmilsa disse que estava aliviada com a conquista da medalha, embora fosse seu desejo ganhar para além do bronze.

“A sensação que tenho é de missão cumprida. Estou feliz pelo que fiz e pelos moçambicanos. Há uma promessa que me fiz desde 2012 (ano que comecei a carreira) de conquistar uma medalha paralímpica. Foi bonito ter conseguido este feito. Gostava de ter conquistado uma medalha melhor que a de bronze, mas foi esta que obtive. Estou feliz porque cumpri com o que havia traçado. A minha missão agora é trabalhar e superar as minhas marcas. Já bati recordes africanos e penso que já basta. Agora a preocupação é com recordes mundiais e paralímpicos. Quero confessar que fui aos Jogos Paralímpicos já confiante. Fui ao Brasil para fazer 200 e 400 metros, mas à última hora tive que fazer 100 e 400. Não fiz 200 metros alegadamente porque no dia em que me qualifiquei no Qatar, o vento soprava mais e a organização concluiu que o fenómeno tenha-me ajudado a obter os mínimos. Enfim, tive que correr nos 100, embora não esteja familiarizado, daí as dificuldades que enfrentei. Nos 400 metros entrei mais confiante, à procura de, no mínimo, defender o terceiro lugar que havia conseguido nos Mundiais de Doha, no ano passado. Felizmente, consegui e elevei bem alto a bandeira nacional. Não foi nada de extraordinário, o técnico sempre me incentivou a encarar tudo de forma natural. A medalha significa muito, pois o meu sonho era igualar o feito da Mutola (medalha olímpica no Sidney-2000). Não deu, mas fiquei bastante feliz, até porque ser substituta de Mutola é um feito fora do comum”, descreveu.

Em relação à bolsa atribuída pelo Governo, Edmilsa realçou: “Vai ajudar-me imenso, mas por mais que não tivesse iria esperar por um feito assinalável nas próximas competições. Mas bolsa é bolsa, e penso que irá fazer muita diferença no meu desempenho como atleta e como pessoa. Creio que irei a Tóquio (…Jogos Olímpicos de 2020) mais tranquila e sem preocupação com a qualidade das adversárias”, sublinhou.