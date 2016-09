Falhámos apuramento por pequenos detalhes

A SELECÇÃO Nacional de Futsal fechou a sua participação no Mundial de Futsal-Colômbia 2016 com o sentimento de que poderia ter feito mais, tendo a sua passagem para os oitavos-de-final “presa” por pequenos detalhes, conforme fez questão de explicar o seleccionador, Naymo Abdul.

Apesar da eliminação ainda na fase de grupos, em que a equipa nacional averbou três derrotas (Austrália, 3-2, Ucrânia 2-4 e Brasil, 3-15), o técnico extrai aspectos positivos, sendo que o mais relevante é a experiência adquirida, que será uma mais-valia em futuras provas internacionais.

NOTÍCIAS (NOT)– A qualificação para os oitavos-de-final era o principal objectivo da Selecção Nacional. O que falhou?

NAYMO ABDUL (NA) – Quando fui contratado pela FMF traçámos como objectivos garantir a qualificação para o CAN e depois para o mundial. Depois de termos alcançado estes objetivos, traçámos como objectivo chegar aos oitavos-de-final e posteriormente ter uma melhor classificação na fase a eliminar. Não conseguimos atingir os oitavos-de-final, contudo, importa realçar que o grupo de trabalho (a actual direcção da FMF, o Ministério da Juventude e Desporto, a equipa técnica, médica e os jogadores) fez o suficiente para que este objectivo fosse alcançado. Trabalhámos intensamente nos jogos de controlo, mas indo directamente ao que aconteceu no mundial, acabámos cometendo muitos erros defensivos e na finalização. Se tivéssemos concretizado pelo menos 50% das oportunidades de golo que criámos nos três jogos, garanto que estaríamos qualificados.

NOT – É de opinião que a derrota com a Austrália acabou por ser decisiva na nossa eliminação?

NA – Concordo plenamente, se tivéssemos ganho o primeiro jogo contra a Austrália, os índices anímicos estariam na mó de cima. Perdemos contra a Austrália, mas fomos superiores. Mesmo assim, contra a Ucrânia fomos motivados para reverter a situação e fizemos um grande jogo, mas perdemos nos detalhes.

NOT – Que avaliação faz da nossa participação?

NA – Na minha modesta opinião, a nossa participação foi bastante positiva. Todos os órgãos de comunicação social da América do Sul, da FIFA, os adeptos colombianos das cidades de Bucaramanga e Cali enalteceram e reconheceram que a Selecção Nacional praticou um bom futsal, mas faltou experiência em mundiais.

NOT– Quais os aspectos positivos e negativos que importa realçar?

NA – Nos aspectos positivos importa destacar a experiência adquirida a este nível competitivo. Além disso, fizemos muitos contactos para o desenvolvimento do futsal em Moçambique. Quanto aos aspectos negativos, volto a tocar nas nossas dificuldades no aspecto da finalização, que em tempos era uma virtude, e na organização defensiva, penso que foi mal interpretada.

NOT– É de opinião de que saímos do mundial fortes para encarar com mais confiança outras competições internacionais?

NA – Saímos do mundial extremamente fortes porque jogámos em pé de igualdade, por exemplo, com a oitava melhor selecção do ranking da FIFA, a Ucrânia. Fomos superiores à Austrália e contra o Brasil era previsível a derrota, mas acho que foi exagerada, tomando em consideração as oportunidades de golo que criámos. No cômputo geral demonstrámos ao mundo do futsal que temos atletas com muito talento e qualidade.

NOT– Pode-se prever um futuro risonho para esta selecção, a avaliar pelos jogadores que têm à disposição e pelo trabalho que tem sido levado a cabo para elevação do nível competitivo do nosso futsal?

NA – Prevejo um futuro risonho para este grupo de trabalho, porque mais de 50% dos jogadores são jovens e adquiriram muita experiência neste mundial.

NOT– Há algum jogador que o tenha surpreendido positivamente ou negativamente?

NA – Não gosto de particularizar o desempenho dos jogadores. Nós, na Selecção Nacional, trabalhamos em equipa e cada um tem o seu papel dentro do grupo. Estou satisfeito com todos eles porque ajudaram o país a alcançar algo inédito, qualificando-se para uma competição organizada pela FIFA pela primeira vez desde que este país existe como nação.

NOT– Que trabalho há a fazer daqui para a frente?

NA – Temos de trabalhar seriamente para o desenvolvimento desta modalidade. Os clubes que não têm esta modalidade devem apostar nela, os campeonatos provinciais devem ser cada vez mais competitivos e com muitas equipas. Temos de apostar na formação e reintroduzir o futsal nos jogos desportivos escolares nacionais. Temos de colocar esta modalidade nos jogos da CPLP e da Commonwealth. Temos de ter campeonatos desde sub-10 até sub-20 e quiçá, num futuro não longínquo, profissionalizar a modalidade. Temos de ter uma selecção de esperanças no Challenge Trophy.

NOT– Vai continuar como seleccionador nacional?

NA – O meu contrato com a FMF ainda está dentro do prazo.