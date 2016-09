Moçambola pára duas semanas

O MOÇAMBOLA vai parar por duas semanas para dar lugar às Taças de Moçambique/mCel e da Liga BNI, a segunda e terceira maiores provas futebolísticas do país, respectivamente.

No fim-de-semana que se aproxima estão agendados os jogos da segunda “mão” das meias-finais da Taça de Moçambique/mCel, nomeadamente Maxaquene-Ferroviário de Maputo e União Desportiva do Songo-Costa do Sol, enquanto no seguinte disputar-se-á a final da Taça da Liga BNI entre o Maxaquene e a Liga Desportiva de Maputo.

Salientar que no mesmo dia da realização da final da Taça da Liga BNI, a Selecção Nacional de Futebol, os “Mambas”, defrontará, em Lomé, o Togo, em partida inserida na data-FIFA. Os “Mambas”, afastados das competições internacionais, vão aproveitar a ocasião para rodar os seus jogadores para futuros compromissos.