TAÇA DE MOÇAMBIQUE/MCEL: Duelos luxuosos pelo acesso à final

DOMINGO que espreita reserva-nos duelos de luxo pelo acesso à final da Taça de Moçambique/mCel, a segunda maior prova futebolística do país. Trata-se de embates referentes à segunda “mão” das meias-finais, com o Maxaquene a receber o Ferroviário no Estádio Nacional do Zimpeto e o Costa do Sol a deslocar-se a Songo ao encontro da União Desportiva.

Os “tricolores” e os “locomotivas” partem nas mesmas circunstâncias depois do empate sem golos no jogo da primeira “mão”. Em vantagem estão os “canarinhos” que ganharam em casa aos tetenses por 1-0.

Nas vésperas das partidas, os treinadores de Maxaquene e Ferroviário são prudentes nos diagnósticos. Mas a vontade de vencer e chegar à final está patente nos discursos de todos. Aliás, chegados a esta fase, nenhuma das quatro equipas descarta a possibilidade de conquistar o troféu.

CARLOS MANUEL (CALÓ), TIMONEIRO DO FERROVIÁRIO DE MAPUTO - MOTIVADOS PARA VITÓRIA

CARLOS Manuel (Caló), treinador do Ferroviário de Maputo, disse que ninguém é favorito entre os “locomotivas” e “tricolores”. Mas salientou que há uma grande motivação de vencer na equipa que dirige.

Para Caló, o sucesso do Ferroviário vai depender muito da frieza que os jogadores mais adiantados no terreno deverão ter no capítulo da finalização, porque, no seu entender, os “locomotivas” sempre estiveram bem em termos de jogo colectivo, razão pela qual a sua equipa tem chegado com facilidade ao último terço do adversário.

“O facto de virmos de algumas vitórias coloca-nos numa situação estável e com muita motivação. A grande preocupação continua a residir no capítulo de finalização. Temos trabalhado muito a nível individual, porque colectivamente estamos bem. A equipa consegue chegar, com alguma facilidade ao último terço do adversário, mas falta essa frieza na finalização”, anotou.

O Ferroviário de Maputo tem na Taça de Moçambique/mCel a sua última esperança, uma vez já fora da corrida para o Moçambola e a Liga BNI. Porém, o técnico “locomotiva” negou que os “locomotivas” estejam engajados na luta para salvar a época.

“Se for analisar o nosso percurso, vai perceber que começamos por conquistar a Supertaça e sempre estivemos a um bom nível no Moçambola e podemos terminar numa boa posição. Portanto, terminar a ganhar a Taça de Moçambique/mCel seria bom. Vamos a este jogo com a vontade de transitar. Aliás, o empate sem golos na primeira “mão” dá-nos vantagem, porque uma igualdade a um golo no domingo nos garante a transição. Porém, não vamos com o objectivo de empatar, mas sim de ganhar e passar à final”, assinalou.

Quanto ao adversário, Caló afirmou que respeita o Maxaquene, daí que não atribui favoritismo a ninguém.

“Feitas as contas, estamos igualados a 50 por cento. Mas os índices de confiança na equipa são elevados e o espírito de grupo também é bom. Em suma, reina uma grande motivação nos jogadores”, concluiu.

JOÃO FIGUEIREDO, TREINADOR DO MAXAQUENE - PRONTOS PARA BATALHA

O TÉCNICO do Maxaquene, João Figueiredo, afirmou que os últimos resultados têm estado a engrandecer os índices de confiança na equipa e espera para um jogo muito bem disputado, onde o espectáculo não faltará. Sem também assumir favoritismo, Figueiredo diz que a sua equipa tudo fará pela vitória.

“Temos, comparativamente ao jogo da primeira ʻmãoʼ, uma equipa mais forte, mas que terá pela frente um adversário que tem mérito de ser campeão. Naturalmente que queremos, tal como o Ferroviário, salvar a época. Portanto, será um jogo difícil e muito bem disputado, mas faremos o máximo possível para chegar à final”, prometeu.

João Figueiredo fez um apelo à arbitragem para que os interesses desportivos sejam salvaguardados. “Que a arbitragem esteja ao nível do evento, seja isenta e tenha respeito pelo jogo e atletas com vista a engrandecer o espectáculo”, apelou.

Quanto à equipa e estratégia do jogo de domingo, o técnico do Maxaquene anotou que a vontade de fazer o melhor é crescente jogo a jogo.

“A equipa está a evoluir para um nível que me permite afirmar que está mais forte e muito próxima daquilo que é nosso modelo de jogo. Preparamos uma estratégia que, a implementar, podemos sair felizes deste embate”, sintetizou.