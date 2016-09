TAÇA DE MOÇAMBIQUE/MCEL: Batalha pela final

AS atenções no desporto-rei estão viradas para a disputa, amanhã, do acesso à final da Taça de Moçambique/mCel, evolvendo quatro das melhores equipas do futebol nacional.

Trata-se de jogos referentes à segunda “mão” das meias-finais, ambos marcados para as 15.00 horas. No Estádio Nacional do Zimpeto, o Maxaquene recebe o Ferroviário de Maputo, enquanto o Costa do Sol desloca-se à Songo ao encontro da União Desportiva.

Em igualdade circunstancial estão os “tricolores” e “locomotivas” que saíram empatados do jogo da primeira “mão”. Em vantagem está o Costa do Sol, que venceu a União Desportiva por 1-0.

Nas vésperas destes grandes embates, os técnicos aguardam pela reacção positiva das suas equipas e não pensam outra coisa senão chegar à final. São os casos dos treinadores da UD Songo e Costa do Sol, respectivamente Artur Semedo e Rui Évora.

RUI ÉVORA, TREINADOR DO COSTA DO SOL- QUEREMOS GANHAR

O TREINADOR do Costa do Sol, Rui Évora, disse que está mais do que claro que a equipa vai enfrentar uma grande batalha em Songo. Mas frisou que está também claro que os “canarinhos” querem ganhar e conquistar a taça.

Rui Évora minimizou a vantagem conseguida no jogo da primeira “mão”. “Não existe vantagem quando se trata de um jogo em duas “mãos”. O jogo está num intervalo e isso não significa vantagem. Por isso, estamos cientes das dificuldades que vamos enfrentar no terreno alheio. A União Desportiva do Songo é forte, daí que estamos a preparar a equipa com especial carinho e ao pormenor por ser um jogo decisivo fora de portas e perante um adversário difícil”, anotou.

O técnico frisou que o Costa do Sol não vai à Songo defender o resultado, mas sim jogar para ganhar, sobretudo nesta altura que nada lhe resta senão lutar pela conquista da taça.

“Como disse, o jogo está no meio e isso implica mais empenho para alcançar o nosso objectivo, que é chegar à final, e a equipa está bem preparada para este embate”, disse.

ARTUR SEMEDO, TÉCNICO DA UD SONGO - SOMOS CLAROS FAVORITOS

O TIMONEIRO da União Desportiva do Songo, Artur Semedo, assume, mesmo com a desvantagem no “score”, o favoritismo frente ao Costa do Sol. Contudo, reconhece que a missão não será facilitada pelos “canarinhos”, que lutarão para prolongar a vantagem conseguida em Maputo.

“Sabemos que será difícil, mas, jogando em casa, faremos o máximo para chegar à final. Porventura, o Costa do Sol virá para prolongar a vantagem que detém, por isso cabe a nós contornar a situação. Estamos a prever um Costa do Sol que pautará por um jogo defensivo e com linhas baixas como tem sido habitual”, comentou.

Questionado se os últimos resultados no Moçambola poderiam ou não influenciar negativamente o desempenho da equipa no jogo de amanhã, Artur Semedo afirmou que os jogos da taça são de cariz diferente do Moçambola, porque são a eliminar.

“Apesar de jogarmos em casa e sermos favoritos, não retira as adversidades e dificuldades que vamos encontrar. Teremos de provar esse favoritismo em campo”, frisou, acrescentando que apesar de percalços que a UD Songo foi imposta nas últimas jornadas do Moçambola, a equipa e jogadores mantêm os níveis de confiança e vontade de vencer.

“Sabemos, porque perdemos em Maputo, mas, mesmo assim, estamos firmes nos nossos objectivos. Apesar de nos terem atrasado, continuamos a ser os maiores favoritos à conquista das principais competições. Aliás, não tiramos nenhuma vírgula sobre o que assumimos desde o início da época, quando definimos como premissa a conquista do Moçambola e da Taça de Moçambique/mCel. Chegados aqui, não há dúvidas de que somos favoritos, sobretudo no Moçambola”, vincou.