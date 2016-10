TAÇA DE MOÇAMBIQUE/MCEL: Maxaquene e UD Songo na final

O MAXAQUENE e União Desportiva do Songo vão disputar a final da Taça de Moçambique/mcel, edição 2016, depois de terem afastado. Ontem, o Ferroviário de Maputo e o Costa do Sol, respectivamente, por 1-0 e 3-1, no agregado das duas “mãos”.

Os “tricolores”, que tinham assegurado o nulo na primeira “mão”, ontem, no Estádio Nacional do Zimpeto, venceram os “locomotivas” da capital, por 1-0. Já a UD Songo teve um desempenho surpreendente ao golear o Costa do Sol, por 3-0, depois de ter perdido em Maputo, na primeira “mão”, por 1-0. Assim, o Maxaquene vai á procura do seu nono título, enquanto a União Desportiva do Songo o primeiro. Aliás, os “tricolores” venceram esta, que é a segunda maior prova futebolística do país por oito vezes: em 1978 (primeira edição), 1982, 1986, 1987, 1994, 1996, 1998 e 2001.

MAXAQUENE, 1 – FERROVIÁRIO MAPUTO, 0 - Brio “tricolor” em tarde cinzenta

SALVADOR NHANTUMBO

O MAXAQUENE teve o mérito pela postura assumida ainda na etapa inicial, durante a qual suou a camisola para colher o que tanto pretendia, que é chegar à final. Não porque o Ferroviário não o quisesse, mas foi tacticamente dominado, apesar de muito esforço durante a segunda parte e que redundou no fracasso, pois João Figueiredo, o técnico “tricolor”, foi inteligente. Montou uma estratégia defensiva que não ofereceu muito espaço de manobra ao adversário. O Ferroviário explorou flaqueamentos, mas sem sucesso, prevalecendo o único tento apontado por Danilo, aos 35 minutos.

Com um início relativamente equilibrado, o Maxaquene teve o mérito de ser mais ousado e construtivo, daí que tenha aparecido no último reduto dos “locomotivas” com mais frequência, mas Lukman não teve espaço suficiente de manobra perante a vigilância dos “centrais” e, nalgumas ocasiões, apanhado em situação irregular. Os primeiros dois quartos foram caracterizados por uma forte luta pela posse de bola com ambas as partes a procurarem espaço, muito escasso, para chegarem ao reduto contrário. O Ferroviário tomou a iniciativa, mas o aperto defensivo “tricolor” não permitiu que tais iniciativas lograssem sucesso. E com o “capitão” Paíto a comandar as operações, a partir do flanco esquerdo, o Maxaquene ganhou espaço de manobra e as bolas começaram a chegar com muita frequência ao último terço dos “locomotivas”, a partir do último quarto da etapa inicial, criando susto à defensiva, que foi chamada a grandes intervenções. E foi forçada a cometer algumas faltas, algumas ignoradas pelo juiz de partida, que resultaram em lances de bola parada, mas que não surtiram o efeito desejado. Aliás, Aníbal Armando priorizou muito a lei de vantagem e ignorou pequenos choques para permitir que o jogo fluísse e o espectáculo tivesse lugar, com as equipas a desdobrarem-se e a exibirem o seu máximo, o que tornou o jogo mais interessante

Portanto, o Maxaquene acabou ganhando o golo que lhe levou ao intervalo em vantagem, fruto do seu esforço abnegado e permanente vontade de chegar ao último reduto do adversário. Foi aos 35 minutos que Danilo fez 1-0 para os “tricolores”. Lukman, encostado à direita da grande área, projectou a bola para a baliza “locomotiva”. O guarda-redes César Machava estava um pouco adiantado e, em desequilíbrio, tentou sacudir o esférico com uma palmada, mas a bola foi devolvida pelo travessão. Próximo, Danilo não fez mais nada que empurrá-la para o fundo das malhas provocando uma explosão nas bancadas “tricolores”.

Como era de esperar, o Ferroviário entrou para a segunda parte à busca de soluções e o Maxaquene a reagir às investidas “locomotivas”. Fruto disso, Miamy, aos 23 minutos, provocou susto às hostes “tricolores” com uma biqueira para uma defesa incompleta de Guirrugo e posterior recuperação.

O Maxaquene tornou-se mais defensivo e, por consequência disso, sujeitou-se a sofrer, pois o seu contra-ataque foi menos produtivo. Numa nova incursão “locomotiva”, Jeitoso, encheu o pé c]a do meio da rua, tendo o esférico saído pouco ao lado, aos 32 minutos.

O Maxaquene ficou reduzido a 10 unidades já nos minutos finais do tempo com a expulsão de Butana, por acumulação de amarelos. Mesmo assim, manteve a cintura até ao apito final. Até porque teria conseguido o segundo golo naquele livre batido pelo “capitão” Paíto, próximo da meia-lua, a castigar falta sobre Fachy, já no tempo de compensação. Mas César Machava defendeu.

O árbitro da partida, Aníbal Armando, esteve em cima dos acontecimentos. Controlou os ânimos dos jogadores e puniu quando fosse necessário. A dimensão do jogo exigiu de si muita responsabilidade e, neste aspecto, foi excelente. Aliás, esteve técnica e disciplinarmente bem.

FICHA TÉCNICA

ÁRBITRO:Aníbal Armando, auxiliado por Zacarías Baloi e Cláudio Macamo. O quarto árbitro foi Felisberto José.

MAXAQUENE:Guirrugo; Butana, Bernardo, Nito e Paíto; Talapa (Nelson), Fachy, Dangalila (Whisky) e Danilo; Isac (Bruno) e Lukman.

FERROVIÁRIO MAPUTO:César Machava; Elísio, Chico, Jeitoso e Edmilson; Timbe (Muandro), Mastail (Miamy), Sassi, Diogo e Pauluana (Gito); Dudú.

DISCIPLINA: Vermelho para o “tricolor” Butana, por acumulação de amarelos. Cartões amarelos para Talapa, Lukman e Whisky, todos do Maxaquene; Jeitoso e Edmilson, do Ferroviário.

UD SONGO, 3 -COSTA DO SOL, 0 - Justo e merecido

BERNARDO CARLOS

A FORMAÇÃO da União Desportiva de Songo transitou, na tarde de ontem, no seu relvado, para a final da Taça de Moçambique/mcel, ao derrotar o Costa do Sol, por três bolas sem concorrência. O primeiro golo foi marcado aos três minutos por intermédio de Aguiar (auto golo), que na tentativa de desviar o esférico no interior da grande área devido à pressão dos atacantes contrários, acabou o fazendo para o interior da baliza, traindo o seu colega Dércio.

Os “canarinhos” não cruzaram os braços. Organizaram o seu fio de jogo com tabelinhas por todos os extremos do rectângulo do jogo, situação que inquietou bastante o banco técnico dos hidroeléctricos e com um maior equilíbrio do jogo, os donos da casa foram gerindo o resultado e o Costa do Sol a não encontrar argumentos técnicos possíveis para penetrar na zona mais recuada do Songo, embora com algumas fragilidades.

Com esta toada de jogos de ataque por parte dos visitantes, à procura do golo de empate e os hidroeléctricos a defenderem-se bem, foi se ao intervalo com o resultado de 1-0 a prevalecer.

Veio a segunda parte com a União Desportiva de Songo mais cautelosa e com maior pender ofensivo e dada a pressão, Jacob recebeu a bola dos pés de Luís na zona central da meia-lua, correu pelo flanco esquerdo, passou por Manuelito e já no interior na pequena área, num cruzamento rasteiro, Pai defesa do Costa do Sol, tocou a bola com a mão e o arbitro, que esteve por ali perto, sancionou para o castigo máximo, que foi bem convertido por Luís. Estava marcado o segundo golo aos 58 minutos.

Por que os hidroeléctricos acreditaram no jogo, foram aumentando o caudal ofensivo, apesar do poder de controlo dos “canarinhos”, e numa jogada de entendimento entre Dito e Chimango, os “canarinhos” invadem a grande área da UD Songo e Ruben, frente-a-frente com Swin, chutou por cima do travessão. Numa jogada de contra-ataque, a UD Songo ganha a bola no meio campo, Jacob lança para Cremildo, que empurra para Luís. Este passa por dois adversários, chuta para o interior da baliza e estava marcado o terceiro golo, aos 81 minutos.

UD Songo ainda desperdiçou uma oportunidade soberba para dilatar o “score”, aos 85 minutos, com Luis Miquissone a falhar uma grande penalidade a castigar um derrube a Kambala que já estava a caminho da baliza.

A equipa de arbitragem esteve bem.

FICHA TÉCNICA

ÁRBITRO: Mário Tembe, coadjuvado por Júlio Muianga e Carlos Mussane. César Colar foi quarto árbitro.

UD SONGO: Swin; Sataca Jr, Mano, Mucuapele, Tony, Cremildo, Kambala, Tchitcho, Banda, Luís e Jerry.

Jogaram ainda Jacob e Toni.

COSTA DO SOL: Dércio; Pai, Manuelito, Aguiar, Dito, Chimango, Manucho, Paito, Parkim, Ruben e Avelino.

Foram utilizados ainda Lala, Cosme e Onélio.

ACÇÃO DISCIPLINAR: Cartolinas amarelas para Jacob, Tony, Paito e Aguiar.