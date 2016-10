DATA-FIFA: “Operação” Togo arranca no “Zimpeto”

A SELECÇÃO Nacional de Futebol inicia hoje a preparação do jogo amigável contra o Togo, agendado para a tarde de domingo, em Lomé, insenrido na Data-FIFA, com muitas novidades em relação à equipa que defrontou e venceu as Maurícias há um mês.

A primeira sessão de treinos terá lugar esta tarde, no Estádio Nacional do Zimpeto, depois da concentração do grupo de trabalho ter-se concluído na noite de ontem. Esta manhã os “Mambas” vão rever o vídeo do jogo contra as Maurícias, o qual venceram por 1-0.

A preparação prossegue amanhã, igualmente no Zimpeto, com duas sessões de treinos; uma de manhã e outra no período da tarde. Na quinta-feira, o combinado nacional vai se treinar de manhã, para de tarde seguir viagem rumo à capital togolesa. Os “Mambas” farão a primeira escala em Joanesburgo, e depois Addis-Abeba (Etíopia), onde vão pernoitar.

A viagem vai prosseguir na manhã de sexta-feira com uma escala em Adis-Abeba para Lomé, onde a comitiva prevê chegar às 12.00 horas locais. Por volta das 16.00 horas locais, 14.00 em Maputo, os “Mambas” farão um treino de adaptação ao terreno do jogo, à mesma hora prevista para o início do desafio (16.00 horas de Lomé).

No sábado, a equipa de todos nós voltará a subir ao relvado para a última sessão de treinos no território togolês. O jogo está marcado para domingo às 14.00 horas de Maputo.

Para este que é um jogo do controlo, o seleccionador nacional, Abel Xavier, mexeu bastante na convocatória, promovendo o ingresso de novos jogadores no espaço da selecção.

Os guarda-redes Victor, do Ferroviário de Nacala, os médios Nuno de Chingale, Geraldo (Nacional da Mandeira) e Gito (Ferroviário de Nampula) e o avançado Dayo, do Ferroviário da Beira, são as principais novidades, numa lista que inclui alguns regressados: Trata-se dos regressos de Ronny Marcos, Zainadine Jr. e Clésio.

EIS A LISTA DOS CONVOCADOS

Guarda-Redes:Victor (Fer. Nacala) e Guirrugo (Maxaquene);

Defesas:Bhéu (Liga Desp. Maputo), Jeitoso e Edmilson (Fer. Maputo), Salomão (Fer. Nampula), Zainadine Júnior (Tianjin Teda, China), Mexer (Stade Rennais, França) e Ronny Marcos (S.V. Ried, Áustria);

Médios:Loló (Estrela Vermelha), Witi e Geraldo (Nacional da Madeira, Portugal), Gito (Fer. Maputo), Raúl (Fer. Nampula), Clésio (Penatolikos, Grécia), Nuno (Chingale de Tete) e Luís Miquissone (UD Songo);

Avançados:Dayo António (Fer. Beira), Sonito e Elias (Liga Desp. Maputo) e Dominguez (Bidwest Wits, África do Sul).