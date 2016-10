TORNEIO DA ZONA VI EM ANDEBOL: Moçambique reina na “terra do rand”

MOÇAMBIQUE foi o grande vencedor do torneio Challenge Trophyda Zona VI, em andebol, na categoria de sub-20, em ambos os sexos, ao levar de vencida a Zâmbia nos jogos da final da prova, que teve lugar em Joanesburgo, África do Sul.

Em masculinos, a Selecção Nacional cilindrou a Zâmbia por 35-22, confirmando o favoritismo que se vaticinava a partir do momento em que foram conhecidos os finalistas. Aliás, Moçambique teve um percurso imaculado nesta prova, sendo que os zambianos até chegaram a ser convincentemente derrotados na primeira fase (fase de grupos).

Em femininos, a vítima foi igualmente a Zâmbia, mas com tons de equilíbrio, ou seja, 25-21. À semelhança de masculinos, as meninas tiveram igualmente um percurso 100 por cento vitorioso na primeira fase.

Os resultados alcançados pelo nosso país na “terra do rand” abrem boas perspectivas para as competições que se avistam. Neste torneio participaram países da região austral, nomeadamente a África do Sul, Moçambique, Zâmbia, Suazilândia, Lesotho, Zimbabwe, Malawi e Botswana. A próxima prova vai decorrer daqui a um ano, num país por indicar.