Vulcano campeão da cidade

O VULCANO sagrou-se, no último sábado, campeão de futebol da cidade de Maputo, ao empatar com a Académica por 1-1 na 15.ª jornada (última) do certame.

O vencedor do presente campeonato acabou sendo encontrado mesmo na derradeira ronda, sendo que o Vulcano partiu para este encontro com a vantagem de dois pontos sobre os “estudantes”, que viram o seu sonho a ruir neste embate decisivo.

A Académica terá de se conformar com o segundo lugar. Aliás, está igualado em pontos ao Nacional, que se despediu da competição na penúltima ronda. Ou seja, completou os seus jogos na anterior ronda, devido ao número ímpar de participantes na prova (cinco).

Noutro encontro da jornada, o Zixaxa despediu-se em glória, goleando a Academia Talentos do Futuro por 5-2. As duas formações também fecharam o campeonato empatadas em pontos, mas Zixaxa manteve-se na última posição porque teve apenas duas vitórias contra três do seu adversário da jornada.

CLASSIFICAÇÃO ACTUAL

J V E D B P

VULCANO 12 6 5 1 17-7 23

Académica 12 6 3 3 15-8 21

Nacional 12 6 3 3 13-6 21

Talentos 12 3 0 9 06-24 9

Zixaxa 12 2 3 7 1