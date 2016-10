“OPERAÇÃO” TOGO: “Mambas” a caminho de Lomé

A SELECÇÃO Nacional de futebol deixa na tarde de hoje Maputo rumo à capital togolesa, Lomé, onde domingo joga com a sua congénere daquele país em partida de carácter amigável, inserido na Data-FIFA.

Depois de ter iniciado a preparação na terça-feira, com uma sessão vespertina no Estádio Nacional do Zimpeto, ontem os “Mambas” fizeram um bidiário, com um treino de manhã (10:00 horas) e outro de tarde (16:00 horas).

O treino da tarde foi o último do combinado nacional em solo pátrio, visto que hoje, das 10:00 horas até as 11:00, os “Mambas” fazem uma visita à Escola Secundária Josina Machel, na capital do país que foi assombrada pela agressão entre dois estudantes há semanas, um acto que chocou “meio-mundo”.

A meio da tarde, a comitiva moçambicana deixa Maputo rumo a Lomé, onde joga domingo as 17:00 horas de Maputo.

Refira-se que para este compromisso, Abel Xavier pré-convocou 21 jogadores, entre os que actuam intramuros e no estrangeiro. Dos que jogam no país, há muitas novidades em relação aos que defrontaram as Maurícias há pouco mais de um mês.

As convocatórias do guarda-redes Victor (Ferroviário de Nacala), dos médios Geraldo (Nacional da Madeira) e Nuno (Chingale) e do avançado Dayo (Ferroviário da Beira) são as principais novidades da lista dos convocados, que inclui os regressos de Zainadine Jr. Ronny Marcos ou Clésio.

Em contrapartida, não constam desta convocatória o guarda-redes Pinto (Ferroviário de Nampula), e os avançados Reginaldo (sem clube) e Faisal Bangal (Atalanta, Itália).

A viagem dos “Mambas” inclui uma escala em Joanesburgo e outra em Addis-Abeba, Etiópia, onde a comitiva vai passar a noite de hoje. A odisseia continua amanhã, nas primeiras horas com uma ligação Addis-Abeba-Lomé, onde a chegada está prevista para as 12:00 horas locais.

Por volta das 16:00 horas locais, os “Mambas” vão efectuar a primeira sessão de treinos no solo togolês. No sábado vão fazer um treino de adaptação ao recinto que vi acolher o jogo, à mesma hora prevista para o arranque do desafio.

Refira-se que é a segunda vez que Moçambique mede forças com o Togo e em ambas ocasiões foi em jogos de carácter amigável. O primeiro aconteceu na preparação para o CAN-96, que terminou com a vitória dos “Mambas” em Lomé, por 2-1.

EIS A LISTA DOS PRÉ-CONVOCADOS

Guarda-Redes:Victor (Fer. Nacala) e Guirrugo (Maxaquene);

Defesas:Bhéu (Liga Desp. Maputo), Jeitoso e Edmilson (Fer. Maputo), Salomão (Fer. Nampula), Zainadine Júnior (Tianjin Teda, China), Mexer (Stade Rennais, França) e Ronny Marcos (S.V. Ried, Áustria);

Médios:Loló (Estrela Vermelha), Witi e Geraldo (Nacional da Madeira, Portugal), Gito (Fer. Maputo), Raúl (Fer. Nampula), Clésio (Penatolikos, Grécia), Nuno (Chingale de Tete) e Luís Miquissone (UD Songo);

Avançados:Dayo António (Fer. Beira), Sonito e Elias (Liga Desp. Maputo) e Dominguez (Bidwest Wits, África do Sul).