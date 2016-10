FINAL DA TAÇA DA LIGA BNI: Maxaquene e Liga batem-se pelo troféu

DOMINGO será conhecido o vencedor da II edição da Taça da Liga BNI com a disputa da final entre o Maxaquene e a Liga Desportiva de Maputo, a partir das 15.00 horas, no campo do Costa do Sol.

No palco estarão duas grandes equipas do futebol nacional e que buscam o seu primeiro troféu. Os “tricolores”, descartados da luta pelo título no Moçambola, olham para esta competição com muita apetência. Aliás, estão mais que motivados depois de terem igualmente assegurado a presença na final da Taça de Moçambique/mCel, que é a segunda maior prova futebolística do país depois do Moçambola. Até porque desde que João Figueiredo regressou ao comando técnico a equipa tem vindo a melhorar o seu desempenho.

Porém, vai ressentir-se da falta de um dos seus esteios na defensiva, o lateral direito Butana, castigado no último jogo com o Ferroviário de Maputo referente à Taça de Moçambique/mCel, além do “central” Zabula que continua lesionado.

Enquanto isso, a Liga Desportiva de Maputo vê esta prova como a sua boia de salvação, uma vez que as hipóteses de conquistar o Moçambola são remotas, na qualidade da quarta classificada no trio da frente, nomeadamente a União Desportiva do Songo, o Ferroviário da Beira e o Chibuto.

A equipa treinada por Ali Hassane parte para este jogo sem alguns dos seus jogadores preponderantes. Trata-se dos “trincos” Momed Hagi e Ussama, ambos castigados.

Em jogo estão igualmente 750 mil meticais reservados ao vencedor que, a estas alturas da crise financeira, são bem preciosos. O finalista vencido ficará com 500 mil. Aliás, só pela qualificação para a final as duas equipas beneficiaram de 85 mil meticais cada, além de 50 mil pela participação, igual montante pela transição da fase de grupos e por cada vitória.

Recordar que a Taça da Liga BNI é a terceira maior prova futebolística nacional e foi criada com o objectivo de rodar as equipas que participam no Moçambola, catapultá-los financeiramente com fabulosos prémios monetários distribuídos pelas diferentes fases da competição.