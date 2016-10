TAÇA DA LIGA BNI: Final esta tarde no Costa do Sol

AS atenções no futebol nacional estão viradas para a final da Taça da Liga BNI, envolvendo o Maxaquene e a Liga Desportiva de Maputo, esta tarde (15.00 horas), no campo do Costa do Sol.

No teatro das operações estarão duas das grandes equipas do futebol moçambicano e que procuram, nesta edição, a segunda, fazer história nesta competição, que é conquistar o seu primeiro título.

Em jogo está, para além do título e troféu, 750 mil meticais reservados para o vencedor. Portanto, há motivos de todo tamanho para que este jogo se transforme num duelo de grandes emoções, no qual o espectáculo também não faltará. Aliás, a dimensão dos intervenientes não permite falar de favoritismo, mas sim de um embate no qual tudo pode acontecer. Tal como o Maxaquene, a Liga Desportiva olha para este desafio com muita expectativa, entanto que uma grande possibilidade de alcançar o primeiro troféu da época. Alias, uma vez remotas as hipóteses de chegar ao título do Moçambola, embora matematicamente ainda seja possível, a equipa treinada por Ali Hassane tem as esperanças centradas nesta competição. O mesmo acontece com os “tricolores”, que já estão há bastante tempo fora da luta pelo título do Campeonato Nacional. Acrescidas são as aspirações do Maxaquene, que, uma vez em duas finais – está igualmente na final da Taça de Moçambique/Mcel, não coloca de lado a possibilidade de sair desta temporada com dois troféus (títulos). E tudo depende de si.

Para já, os dois treinadores admitem que o jogo será bastante renhido e equilibrado. João Figueiredo (Maxaquene) e Ali Hassane (Liga) assumem que as possibilidades de vencer a prova residem em ambas as partes e só ganhará quem souber tirar proveito das oportunidades que surgirem ao longo da contenda.

ALI HASSANE, TREINADOR DA LIGA: ESTAMOS FOCADOS NO TROFÉU

O TREINADOR da Liga Desportiva, Ali Hassane, espera um jogo equilibrado, mas sublinhou que a expectativa é vencer, sobretudo por se tratar de uma prova que, tal como o Maxaquene, o seu clube ainda não conquistou.

“Portanto, partimos com a mesma ambição e objectivo, que é ganhar. Mas isso passa por respeitar o adversário. Aliás, estamos mais virados para esta prova, pois, apesar de ser matematicamente possível, as hipóteses de chegar ao título do Moçambola são escassas. Temos três equipas à nossa frente e com maior favoritismo”, comentou, sem, porém, admitir que a Liga vá para este encontro com o objectivo de salvar a época.

Mesmo sem poder contar com quatro dos seus melhores jogadores, nomeadamente o “capitão” Momed Hagi, Ussama (castigados), Daínho e Mário (lesionados), Ali Hassane diz que a importância do jogo e os objectivos almejados obrigam a equipa a dar o máximo de si, porque a missão é bastante espinhosa.

Aliás, três dos jogadores que tinham sido chamados para a Selecção Nacional, nomeadamente Bhéu, Elias e Sonito, poderão reforçar a equipa em caso de não serem impedidos por uma provável penalização prevista no Regulamento de Disciplina da FMF, tratando-se de um jogo oficial.

“Vamos tentar fazer uma equipa capaz de contrariar o adversário. Vai ser um jogo difícil, mas procuraremos ser mais humildes e aguerridos para obter melhor resultado”, reiterou, lamentando o facto de o jogo realizar-se num campo difícil para a boa prática de futebol.

JOÃO FIGUEIREDO, TÉCNICO “TRICOLOR”: JOGAR DE CABEÇA ERGUIDA

JOÃO Figueiredo, técnico do Maxaquene, promete um Maxaquene aguerrido e que vai jogar com toda responsabilidade, respeitando acima de tudo o adversário, que, no seu entender, é bastante forte e vai para este jogo com o mesmo espírito e vontade, que é de ganhar.

Para Figueiredo, o importante é ter a cabeça no lugar e tentar, dentro do possível, fazer o melhor. Anotou que apesar de a sua equipa treinar, por vezes, em terrenos impróprios, o que condiciona a própria preparação, os níveis de confiança nos jogadores são elevados e isso inspira-lhe.

“Estamos engajados em melhorar a condição técnica dos jogadores para jogar ao primeiro toque, mas não temos regularmente tido espaços próprios e isso limita o nosso trabalho”, lamentou.

Contudo, Figueiredo acredita na sua equipa. Frisou que a expectativa é ganhar e o sucesso dos “tricolores” passa por incutir nos jogadores essa vontade para que esse objectivo seja alcançado.

“Sabemos que numa final não há favoritos. A percentagem de possibilidades é igual para ambos. Estou também ciente de que o adversário é forte e tem um bom historial de títulos. Portanto, só temos que respeitar e utilizar as nossas armas, atacando e contra-atacando na medida do possível”, anotou.