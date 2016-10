TAÇA DA LIGA-BNI: Com garra e classe, “muçulmanos” erguem troféu!

A LIGA Desportiva de Maputo conquistou, na tarde de sábado, a segunda edição da Taça da Liga-BNI, após golear o Maxaquene por 3-0 na final. Foi uma vitória com garra e classe por parte dos “muçulmanos”, que dominaram por completo a contenda, desfazendo todas as “munições” de um Maxaquene que nem devia ter saído de casa.

Num campo do Costa do Sol com uma boa moldura humana e todo o cenário preparado para uma final, a Liga tomou, logo no início, as rédeas da contenda, pressionando de forma constante o último reduto “tricolor”. O Maxaquene experimentava imensas dificuldades para assentar o seu jogo. Tinha sectores desligados e jogava lento, a passo, o que facilitava a missão dos “muçulmanos” sempre que estivessem atrás da linha da bola.

Nelson e Fachy, na direita, não conseguiam parar as fugas de Eusébio e Osvaldo, e no miolo, Kito e Liberty (Liga) sobrepunham-se a Whisky e Talapa. Isso resultou num volume de jogo assinalável dos “muçulmanos”, que pecaram por perdulários, pois oportunidades para encher o “saco” tiveram. O golo que fez a diferença nesta etapa foi marcado por Sonito, aos 11 minutos, de cabeça, numa jogada de insistência na pequena área, na qual a defensiva do Maxaquene não fica isenta de culpa.

Depois do tento esperava-se uns “tricolores” mais aguerridos, mas isso não aconteceu, dada a organização que os “muçulmanos” tinham. Sem soluções para visar com sucesso a baliza de Vando, o capitão Paíto tentou o ar da sua graça de longe, mas o guardião da Liga estava atento. Aos 28 minutos, de livre cobrado na direita, Paíto rematou em arco para uma enorme defesa de Vando para canto. Antes do intervalo, Isac desenhou uma jogada individual, e da zona frontal rematou em jeito para uma defesa afortunada de Vando para fora. Pelo meio, os “muçulmanos” haviam ameaçado o 2-0, mas sem sucesso.

A segunda parte começa com o segundo da Liga e de Sonito, aos 48 minutos. Osvaldo invadiu a área “tricolor” e, perante Basílio, desferiu um portentoso remate, que bateu na barra e no solo, sendo que o gigante Sonito apareceu na boca da baliza para a recarga, encostando de cabeça para o fundo das redes. Era um duro golpe para um Maxaquene que lhe era exigido ir atrás do prejuízo.

Aliás, os “tricolores” tentaram remar contra a maré, mas pecavam por fazer tudo sem qualquer discernimento, com jogadas denunciadas, linhas de passe escassas e passes mal feitos. Tudo isso só beneficiava a Liga, que a essas alturas jogava sem pressa e de forma calculista.

Jogando sem pressa e com o resultado confortável, o Maxaquene deixou tudo a mercê dos “muçulmanos”, que chegaram com toda a naturalidade ao terceiro, apontado pelo recém-entrado Dainho, que correspondeu com um toque subtil a um cruzamento tenso de Eusébio, ido da esquerda. Depois deste tento, o Maxaquene desnorteou-se por completo, só não sofreu mais por sorte. Aliás, a goleada podia ser mais gorda, mas Elias II e o próprio Dainho perderam um par de golos nos pés.

Vitória incontestável dos “muçulmanos"” que encaixaram desta forma o primeiro troféu da Taça da Liga-BNI.

Andilo Mamudo e sua equipa fizeram um bom trabalho.

FICHA TÉCNICA

ÁRBITRO: Andilo Mamudo, auxiliado por Pedro Madala e Lúcio Namarrói. O quarto foi António Munguambe.

MAXAQUENE: Basílio; Nelson (Bruno), Nito, Bernardo, Paíto, Whisky, Danilo, Talapa, Fachy, Luckman e Isac.

LIGA: Vando; Kito, Bhéu, Chico, Eusébio, Osvaldo (Andro), Gildo, Nando (Dainho), Liberty, Telinho e Sonito (Elias II).

Disciplina: Amarelo para Whisky.

ALI HASSAN, TREINADOR DA LIGA DESPORTIVA: ERA UM DOS NOSSOS OBJECTIVOS DA ÉPOCA

“CONQUISTAR a Taça da Liga era um dos objectivos que a Liga tinha para este ano. A Direcção havia pedido a conquista desta prova, pois nunca havíamos conseguido, e felizmente cumprimos. Fizemos um bom jogo, entramos em campo a saber o que queríamos. Jogámos como um conjunto, como uma equipa unida. Fomos firmes nos nossos objectivos, não trememos. Quanto à vitória, depois de ter começado o trabalho no meio da temporada, estou tranquilo, isso não mexe comigo. Trabalhamos em conjunto pela equipa, eu e Dário Monteiro, por isso esta vitória é também dedicada a ele”, disse Ali Hassan, treinador da Liga Desportiva de Maputo.

KITO, CAPITÃO DA LIGA: FOMOS UNIDOS

“FOMOS uma equipa muito unida. Andámos à procura deste troféu e conseguimos, para a nossa felicidade. Depois de uma época difícil, em que pelo meio tivemos de unir esforços, penso que estamos de parabéns pela conquista. Fomos justos vencedores pelo que fizemos hoje e ao longo da competição”, assinalou Kito, capitão da Liga na ausência de Momed Hagy.

PAÍTO, CAPITÃO DO MAXAQUENE: A LIGA FOI CLARAMENTE SUPERIOR

“EM primeiro lugar queria dar os meus parabéns à Liga Desportiva. Foi uma equipa manifestamente superior que a nossa. Jogámos mal, entrámos quase a perder. Aguentámos o 1-0 até ao fim da primeira parte, mas sofremos um golo logo no reatamento, o que acabou com tudo. É uma derrota que vai deixar marcas, vínhamos de um ciclo de bons resultados com um novo treinador, um técnico muito inteligente que conseguiu fazer boa miscelânea entre a juventude e experiência. Agora nos resta erguer a cabeça, até porque temos uma outra final”, resumiu Paíto, capitão do Maxaquene, visivelmente desolado com a derrota.

JOÃO FIGUEIREDO, TREINADOR DO MAXAQUENE: ESTIVEMOS MAL!

“ENTRÁMOS mal. Sofremos um golo nos primeiros minutos. Jogámos muito mal, fizemos um jogo atípico. Não sei explicar, talvez a equipa tenha acusado alguma responsabilidade de disputar uma final. Os jogadores actuaram como se fossem crianças. São coisas difíceis de esclarecer. Há muita coisa que nos condicionou. Primeiro tivemos um guarda-redes que não joga com regularidade, e que mostrou alguma intranquilidade, que de certa forma também pode ter afectado a equipa, mas enfim, o futebol é assim mesmo. De uma forma geral, não gostei da actuação dos meus jogadores, hoje não existiram”, reacção de João Figueiredo, treinador do Maxaquene.

ANANIAS COUANA, PRESIDENTE DA LMF: FOI UMA BOA PROVA, NUM ANO DIFÍCIL

“DEPOIS de um ano económico-financeiro muito complicado, só podemos fazer uma avaliação positiva desta competição, pois conseguimos chegar ao fim sem sobressaltos. A prova decorreu nas datas inicialmente programadas, e isso por si só já é um bom sinal. Para o ano a prova continua e, em princípio, os moldes serão estes que introduzimos este ano, com uma fase de grupos e depois a eliminar”, promete Ananias Couana, presidente LMF.

JOÃO CARLOS, BNI: FAZEMOS UMA AVALIAÇÃO POSITIVA

“A NOSSA avaliação é positiva, tendo em conta que decorreu num ambiente cordial, sem sobressaltos. Começámos em Junho e terminámos agora, em Outubro, portanto, as datas não foram mexidas. Para o ano, em princípio, teremos a competição, mas depois de cada edição sentamos para avaliar se vale a pena ou não continuar, e em que moldes e com que objectivos. Como sabem, estamos numa conjuntura difícil, por isso é prematuro fazer garantias agora, mas estamos satisfeitos com esta parceiria e pela forma como decorreu esta edição”, disse João Carlos, representante do BNI.

RAFIK SIDAT, PRESIDENTE DA LDM: PROVÁMOS QUE SEMPRE ENTRAMOS PARA GANHAR

“COM esta conquista voltamos a provar que entramos sempre para ganhar, qualquer que seja a competição em que estamos envolvidos. Este ano aconteceram muitas coisas más para nos impedir de ganhar, mas superámos todos esses contra-tempos. Agora, por exemplo, queriam tirar-nos jogadores importantes deste jogo, mas porque a lei nos protege não cedemos e hoje revelaram-se importantes para o nosso sucesso. Não estamos contra a selecção, mas também temos as nossas metas. Em relação à equipa técnica, a próxima Direcção do clube vai decidir, nós em Dezembro cessámos as funções, foram anos de muito trabalho e pensamos que já basta”, atirou Rafik Sidat, presidente da Liga Desportiva de Maputo.