APURAMENTO DA ZONA CENTRO AO MOÇAMBOLA-2017: Textáfrica e Sporting da Beira finalistas

O TEXTÁFRICA de Chimoio e o Sporting da Beira são finalistas da Poule de Apuramento da Zona Centro ao Moçambola-2017.

Para o efeito, as duas formações garantiram uma vantagem pontual que lhes coloca, a uma jornada do término da fase preliminar, na derradeira etapa.

A fase de grupos termina esta tarde, em Chimoio e Beira, palcos dos jogos das séries “A” e “B”, respectivamente.

O Textáfrica, que venceu sábado o Têxtil do Púnguè por 2-0, no campo da Soalpo, em Chimoio, desfez-se deste que era o seu principal rival na luta pelo acesso à final na série “A”. Os “fabris” do planalto somam neste momento nove pontos, contra quatro dos “fabris” da Manga, que, curiosamente, já concluíram os seus jogos.

O Textáfrica pode destacar-se ainda mais se vencer, esta tarde, o Sporting de Quelimane, “lanterna vermelha”, com apenas um ponto.

Já o Sporting da Beira, que venceu a Universidade Pedagógica (UP) de Chimoio por 1-0, destaca-se na série “B” com sete pontos, contra quatro do Ferroviário de Quelimane. Apesar de ficarem de fora na jornada de fecho das séries, os “leões” da Beira têm o primeiro lugar já garantido. Mesmo vencendo a UP (tem três pontos) esta tarde, e igualar-se em pontos ao Sporting da Beira, o Ferroviário de Quelimane não poderá seguir em frente, pois leva desvantagem no confronto directo com os “leões”.

O Sporting da Beira venceu os “locomotivas” de Quelimane, por 2-1, na primeira volta. Na segunda, registou-se um empate a uma bola.

FINAL EM DUAS “MÃOS”

A final da poule do centro será disputada em duas “mãos”. O Textáfrica recebe, primeiro, no domingo, em Chimoio, o Sporting da Beira. No domingo seguinte, dia 23, os “fabris” do planalto deslocam-se à Beira, ao encontro dos “leões”, para o jogo que ditará quem transita para o Moçambola-2017.