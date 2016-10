BASQUETEBOL NA CAPITAL DO PAÍS: Árbitros condicionam início da temporada

AS dívidas da Associação de Basquetebol da Cidade de Maputo (ABCM) para com os árbitros estão a condicionar o arranque da época 2016/2017.

Com efeito, o início oficial da época estava programado para sábado último, através da realização do jogo da Supertaça, que deveria colocar frente-a-frente as equipas do Ferroviária e do Desportivo, partida que entretanto, não aconteceu.

O jogo foi adiado porque os árbitros se recusam a dirigir os jogos de seniores, em ambos os sexos, até que a ABCM pague o dinheiro que lhes deve.

Em comunicado de imprensa recebido na nossa Redacção, o presidente da ABCM, Rui Hélder, explicou que a associação que dirige possui, efectivamente, uma dívida com os árbitros, salientando ainda a impossibilidade de saldá-la de imediato.

“Não teremos jogos de seniores em virtude de os árbitros se mostrarem indisponíveis para apitarem jogos sem que a ABCM cumpra com a promessa de apoiar esta classe, em equipamentos e subsídios mensais. Não estamos em condições de cumprir com este quesito, porque as negociações ainda não chegaram a bom porto, apesar de muito avançadas. Acreditávamos que tudo estaria resolvido até finais de Setembro, mas, por vários motivos, tal não aconteceu”, lamentou Rui Hélder, no comunicado.

Para além dos equipamentos e subsídios, prossegue a nota, os árbitros discordam da tabela de remuneração apresentada pela ABCM pela arbitragem por eles realizada nos jogos no Torneio da Independência.

“Contudo, os árbitros em diferendo com ABCM comprometem-se a ajuizar os jogos das camadas inferiores”, refere a fonte.

O comunicado apresenta igualmente o comprometimento do presidente da ABCM em resolver a questão dos árbitros o mais breve possível.

Refira-se que a época 2016/17 arrancou oficialmente a 1 de Setembro e prolonga-se até Maio do próximo ano. Dentre as principais competições de seniores, figuram o Campeonato da Cidade e Taça de Maputo, em ambos os sexos.

CIDADE DE MAPUTO: “BASKET SHOW” ARRANCA ESTA TARDE

ARRANCA esta tarde, na cidade de Maputo, a edição 2016 do torneio interescolar de basquetebol na categoria de sub-16, “Basket Show”, com a realização de duas partidas no pavilhão do Desportivo, em ambos sexos.

Em masculinos, a Escola Secundária Nelson Mandela, campeã em título, defronta a “Joaquim Chissano”, a partir das 15.30 horas. Em femininos, a “Josina Machel” bate-se com a “Francisco Mayanga” quando forem 14.30 horas.

Entretanto, decorreu na cidade da Beira, província de Sofala, a segunda jornada no último fim-de-semana. Em masculinos, A American Board venceu a Escola Secundária da Manga por 41-23, sendo estes os números mais desnivelados da ronda.

A “Sansão Muthemba” bateu a “Samora Machel” por 31-14. Em femininos, o Instituto Industrial da Beira perdeu com a “Comunitária da Santa Fátima” por 19-22.

Refira-se que quer na cidade da Beira, quer na capital do país, a prova decorre em duas fases. Na primeira, as equipas estão divididas em quatro grupos, jogando num sistema de todos-contra-todos numa única volta. A segunda é a eliminar e começa com a disputa das meias-finais entre os vencedores das quatro séries.