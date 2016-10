PARA APERFEIÇOAR TÉCNICAS DE KUNG FU: Quinteto segue hoje para China

CINCO jovens moçambicanos partem hoje para a China, onde vão aperfeiçoar as técnicas de kung fu e trocar experiência com praticantes profissionais daquela especialidade de artes marciais muito idolatrada no gigante asiático.

Trata-se de Calisto Matsimbe, Mohamed Aghas, Artur Ernesto, Dinis António e Momed Dirfah, que se despediram ontem numa cerimónia havida na sede da Comunidade Chinesa de Moçambique (CCM), que contou com a presença do ministro da Juventude e Desportos, Alberto Nkutumula, como convidado.

Na China, o quinteto vai permanecer um mês, numa viagem que se insere, por outro lado, no âmbito da difusão e massificação do kung fu em Moçambique.

Na cerimónia de despedida destes atletas, a Associação Wushu (Kung fu) de Maputo, fundada há dois anos e com cerca de 200 filiados, promoveu demonstrações das variantes desta submodalidade, com os praticantes a apresentarem vários números.

Na ocasião, o ministro da Juventude e Desportos louvou a iniciativa da associação em levar jovens moçambicanos à China para aperfeiçoar uma nobre modalidade para a consequente massificação no nosso país.

Apelou ao quinteto para ser exemplo na China, pois isso engrandece o nome de Moçambique. Vincou que o Governo faz a sua parte em prol do desporto, mas tem muitas limitações, garantindo que tudo fará para a continuidade do funcionamento da associação.

“Lembrem-se sempre que na China irão representar Moçambique e todos estaremos de olhos em vocês. Tenham disciplina e ética!”, exortou o ministro.