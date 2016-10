IDA A CHINA PARA O APERFEIÇOAMENTO DO KUNG FU: Atletas deixam país com enorme expectativa

OS cinco atletas nacionais do kung fu, que deixaram ontem o país rumo à China para o aperfeiçoamento das técnicas da modalidade, mostram-se muito expectantes quanto aos resultados da experiência que irão ter durante um mês naquele país asiático.

Na hora da despedida, o quinteto, constituído por Calisto Matsimbe, Mohamed Ahmans, Artur Ernesto, Dinis António e Ahmed Hirfah, promete fazer desta experiência uma oportunidade para difundir e expandir o kung fu no país, pois acredita que vai regressar com mais ferramentas para ensinar aos outros compatriotas.

CALISTO MATSIMBE: VAMOS ADQUIRIR MAIS EXPERIÊNCIA

“SINTO-ME bem. Tranquilo, sabendo que vou adquirir mais experiência na China. É um privilégio que surge para mim na sequência de empenho e criatividade que tive nestes anos que estou nesta arte. Vou obter experiência com praticantes profissionais e os conhecimentos adquiridos terão de ser transmitidos a outros compatriotas, o que é bom para a difusão desta especialidade no país”, assinalou Calisto Matsimbe.

MOHAMED AHMANS: GRANDE MOMENTO

DAS NOSSAS CARREIRAS

“A VIAGEM à China é um grande momento para nós, como jovens e desportistas. Lá vamos trocar experiências. Da nossa parte vamos apresentar alguns números e iremos aprender e aperfeiçoar outros com os chineses. Espero ser bem-sucedido na China e voltar para o país como uma mais-valia para a sub-modalidade. Esta é também uma oportunidade de nos prepararmos para o mundial do próximo ano, que terá lugar na Rússia”, realçou Mohamed.

ARTUR ERNESTO: OPORTUNIDADE ÍMPAR

“ESTA é uma oportunidade ímpar que temos de ir para fora trocar experiências, sabendo de antemão que as nossas condições de treinamento no país são muito diferentes. Acredito que vamos ter mais conhecimentos, que posteriormente iremos transmitir aos outros colegas”, disse Artur Ernesto, praticante do kung fu há dois anos.

DINIS ANTÓNIO: SERÁ UM MÊS DE MUITO APRENDIZADO

“ESPERAMOS trazer resultados e mais sucesso para o kung fu no país. Aguardo aprimorar os meus conhecimentos, através da experiência na China. Vai ser um mês intenso de treinos e competições. A expectativa é que seja um período muito proveitoso”, vincou Dinis António.

AHMED HIRFAH: VAMOS APROVEITAR PARA PREPARAR O MUNDIAL

“A EXPECTATIVA é enorme da nossa parte. Vamos trocar experiências, mas também aproveitar a oportunidade para preparar o mundial do próximo ano, no qual queremos ter bons resultados. Kung fu é uma modalidade nobre que está a ser introduzido no país e que, para mim, tem sido muito importante do ponto de vista físico e de saúde”, observou.

LUÍS WONG, PRESIDENTE DA COMUNIDADE CHINESA: KUNG FU É PARTE DA CULTURA CHINESA

“A MODALIDADEfaz parte da cultura chinesa. É uma especialidade muito apreciada e popular lá no nosso país. Estes jovens vão a China com o apoio de várias empresas, entre moçambicanas e chinesas. O objectivo é difundirmos o kung fu em Moçambique, agora que estamos numa fase de expansão. Começámos aqui em Maputo e agora queremos atingir as províncias”, revelou o presidente da Comunidade Chinesa de Moçambique, promotora da viagem dos cinco jovens à China.