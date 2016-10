MOÇAMBOLA-2016: Vingança na capital!

O COSTA do Sol e o Maxaquene recebem amanhã, pelas 15.00 horas, a União Desportiva do Songo e a Liga Desportiva de Maputo, em partidas de “ajuste de contas” inseridas na 28.ª jornada do Moçambola-2016.

Os “canarinhos” querem vingar-se da humilhação sofrida no Songo, no jogo da segunda “mão” da Taça de Moçambique/mcel, no qual perderam por 3-0, depois de terem ganho, em Maputo, por 1-0, enquanto os “tricolores” precisam de mostrar que os 3-0 com que foram derrotados pelos “muçulmanos” no último fim-de-semana, domingo, na final da Taça da Liga/BNI, não passaram de um acidente de percurso.

Os dois jogos revestem-se de grande importância, até porque a União Desportiva do Songo, em segundo lugar na classificação, com os mesmos pontos do comandante Ferroviário da Beira, já “encomendou” as faixas de campeão, por isso um deslize amanhã seria catastrófico. A Liga Desportiva de Maputo, matematicamente, ainda vai a tempo de conquistar o canecão, pelo que precisa de vencer.

Mas as atenções desta ronda não estarão só viradas para Maputo. Na Beira, o Ferroviário local recebe o seu homónimo de Nacala, num jogo em que tem tudo para conquistar os três pontos e isolar-se no comando da prova, caso a União Desportiva do Songo não vença ao Costa do Sol. Aliás, os “locomotivas” de Nacala só lutam para melhorar o seu desempenho, uma vez que já está assegurada a manutenção.

Em Tete, o Chingale recebe a ENH. As duas equipas já têm a situação de manutenção praticamente resolvida.

O Ferroviário de Maputo, por sua vez, joga no seu ninho – Estádio da Machava – com o já despromovido Desportivo de Maputo. O Desportivo de Nacala recebe o Chibuto e o Ferroviário de Nampula o aflito 1.º de Maio de Quelimane.

O Estrela Vermelha, com a situação bastante complicada, terá a visita do Desportivo do Niassa, há muito despromovido.

Como se pode depreender, trata-se de uma jornada bastante difícil, tanto para as equipas que lutam pelo título como para as que batalham pela permanência na maior prova futebolística do país.