MOÇAMBOLA-2016: Derrota do Songo festejada na Beira

A LUTA pelo título no Moçambola está bem acesa e ficou a dois: Ferroviário da Beira e União Desportiva do Songo, que por sinal jogam entre si no próximo domingo. Mas ontem, na 28.ª jornada, a festa foi na Beira quando os “locomotivas” venceram os seus homónimos de Nacala e souberam que o seu adversário directo, a União Desportiva do Songo, tinha perdido em Maputo com o Costa do Sol por 1-0.

Aliás, foi uma ronda de vinganças, porque o Maxaquene também derrotou a Liga Desportiva por 1-0. Mas a luta não só se resume pelo título como pela manutenção, porque há ainda equipas no sufoco. Porém, tudo pode ficar decidido já no próximo final de semana.

COSTA DO SOL, 1-UDS, 0: “CANÁRIO” VOA NAS ASAS DE MANUCHO

UM golo de Manucho bastou para o Costa do Sol derrotar a União Desportiva do Songo por 1-0. Diga-se em abono da verdade que o triunfo dos “canarinhos” foi inteiramente merecido, pois, foi sem dúvidas a melhor formação em campo ao longo dos 90 minutos.

Os primeiros 25 minutos foram marcados pelo equilíbrio, com as duas equipas a dividirem o jogo a meio-campo. Mas os “canarinhos” foram tomando conta do jogo e aos 30 minutos surgiu a primeira situação de golo. Avelino cabeceou, com a bola a rasar a trave. O Costa do Sol ficou perto do golo e três minutos depois Avelino foi lento a atacar e deixou-se antecipar pelo guarda-redes Swin. Ruben assumia-se com o pensador de todo o jogo ofensivo dos “canarinhos”.

Já a UD Songo acusou em demasia a ausência de Luís Miquissone, a “estrela” da companhia, e praticamente não criou situações de perigo na primeira parte.

No regresso do intervalo, nada se alterou. Os “canarinhos” mantiveram-se dinâmicos a trocarem melhor a bola e logo no primeiro minuto foi Ruben a colocar à prova os reflexos de Swin. Belo reinício de jogo para os comandados de Rui Évora que, aos 65 minutos, ficaram a gritar golo quando Pai, de livre directo, fez a bola passar a centímetros da trave.

Os visitantes, que estavam até então sem iniciativas de ataque, por pouco inauguravam o marcador. Chereque, já dentro da pequena área, rematou muito acima, após passe de cabeça de Kambala.

Mas eram os “canarinhos” que estavam melhores e aos 75 minutos justificaram o domínio com o golo apontado por Manucho, que aproveitou muito bem uma defesa incompleta de Swin.

Com a turma de Artur Semedo à procura do empate, o Costa do Sol poderia em contra-ataque ter avolumado o marcador.

Amosse Lázaro esteve mal no lance em que exibiu o cartão amarelo a Parkim por julgar que o avançado do Costa do Sol simulou uma falta à entrada da grande área, pois foi visível aos olhos de quem assistia a partida que este foi carregado e a sanção disciplinar devia ter sido para Sataca Jr., autor da falta. Aliás, foram vários os erros cometidos pelo árbitro do ponto de vista técnico e disciplinar.

FICHA TÉCNICA

ÁRBITRO: Amosse Lazáro, Osvaldo de Jesus e Venastacio Cossa. Quarto árbitro, Paulo Jone.

COSTA DO SOL: Tchando; Mustafá, Aguiar, Manuelito e Pai; Chimango, Manucho, Onélio (Nelson), Parkim; Ruben e Avelino.

UD SONGO: Swin; Sataca Jr., Stélio, Mucuapele, Tony; Zé Luís (Bongani), Kambala, Cremildo, Banda (Lanito); Chereque, Jacob (Tchitcho).

DISCIPLINA: Amarelo para Parkim, Sataca Jr. e Pai.

IVO TAVARES

DESPORTIVO DE NACALA, 2-CLUBE DE CHIBUTO, 1: VITÓRIA CASEIRA SOFRIDA

O DESPORTIVO de Nacala arrancou uma vitória sofrida diante do Clube do Chibuto, depois de estar a perder ao longo dos primeiros 45 minutos da partida com um golo de Cedric, apontado aos 16 minutos, um tento que foi uma autêntica oferta do guardião Nando.

Transfigurados, os donos da casa entraram a pressionar o adversário e tiveram como corolário dessa pressão a primeira oportunidade de abrir o activo, aos quinze minutos quando Zinho leva a bola à trave, que substituiu o já batido Zacarias.

Aos 24 minutos, a bola é devolvida pelo poste direito da baliza defendida pelo guardião dos “guerreiros” de Gaza, após cabeceamento de Adebayor, para o desespero dos simpatizantes do Desportivo, cujos jogadores não encontravam formas de violar a baliza contrária, até que se foi ao intervalo com a vantagem no marcador a beneficiar os visitantes.

No reinício da segunda metade da partida, fruto da pressão que vinha exercendo sobre o adversário que preferiu um jogo de contenção, o Desportivo de Nacala chega ao golo da igualdade aos 59 minutos, numa jogada de contra-ataque que Djofer concretiza com êxito.

O campo da Bela Vista poderia ter dado alegria aos adeptos da casa aos 85 minutos, se Adebayor tivesse concretizado a grande penalidade por derrube de Daudo, que Zacarias defendeu com muita facilidade, pois o atacante nacalense denunciou o remate.

Mas seria Scander, que entrou na segunda metade do jogo, que traria a alegria para os afeiçoados adeptos do Desportivo quando, já em tempo de compensação, atira à entrada da área sem hipóteses para Zacarias, colocando os locais a vencerem por duas bolas a uma, resultado com que terminou o encontro.

Estêvão Matsinhe realizou um bom trabalho, bem auxiliado pelos seus companheiros da equipa de arbitragem.

FICHA TÉCNICA

ÁRBITRO: Estêvão Matsinhe, auxiliado por Isac Domingos e Marcos Marrengula.

DESPORTIVO DE NACALA: Nando; Isaías, Inácio (Tawanda), Rasta, Miter; Délcio, Zinho (Buramo), Daudo, Bento (Scander); Djofer, Adebayor.

CLUBE DO CHIBUTO: Zacarias; Chris (Johane), Chawa (Abais), Nhabanga, Cambula; Chicualacuala, Obel, Narciso, Ino; Cedric, Escurinho.

ACÇÃO DISCIPLINAR: Amarelos a Inácio e Scander, ambos do Desportivo de Nacala, Nhabanga e Narciso, do Chibuto.

LUÍS NORBERTO

FER. BEIRA, 3-FER. NACALA, 1: VALEU O “PRESSING” INICIAL

VALEU aos donos da casa o facto de terem entrado para o jogo abertamente “a matar”, o que viria a resultar em dois pontapés de canto a seu favor em três minutos, mais um aos 15’, e a premiar esse “pressing” o primeiro golo, aos 20 minutos, por intermédio de... quem seria? Dayo.

Dez minutos depois, aconteceu o segundo, que vale a pena “rever”: há um lançamento longo para a velocidade de Nelito. Desesperado, o guarda-redes Victor sai ao seu encontro e desvia a bola para lá da linha lateral.

Um dos apanha-bolas em serviço devolve-a imediatamente a um jogador da equipa da casa que a coloca nos pés de Maninho. Este, vendo que o guarda-redes Victor ainda estava a caminho da sua baliza, levanta a bola que por alto se encaminha para o interior da baliza batendo antes num dos postes.

Até ao intervalo o Ferroviário de Nacala era uma equipa dominada, que podia mesmo ter sofrido mais golos não fossem os falhanços, sobretudo de Nelito e Dayo.

O segundo tempo começou com os “papéis” invertidos. Foram os visitantes a entrarem lançados ao ataque aproveitando-se também do vento que soprava a seu favor. Nesse particular, destacava-se a acção de Gelito que conseguia criar alguns desequilíbrios na defesa dos anfitriões.

Tanto foi assim que, os 73 minutos, lograram reduzir a desvantagem através de Sande que entrara a substituir Zinho.

Chegou a pairar o espectro do empate, porque os nacalenses cresciam no jogo, mas foi Sol de pouca dura. Aos 75’, Nelito tratou de devolver a tranquilidade às suas hostes marcando um golo de calcanhar.

A partir daí cabia ao Ferroviário da Beira gerir o resultado, o que foi fazendo com mestria até ao apito final.

A partida foi marcada pela lesão algo grave de Babo, que teve mesmo de ser transportado para uma unidade hospitalar. As informações disponíveis indicam que perdeu dois dentes e levou três pontos.

O resultado de 3-1 e o trabalho do árbitro, Simões Guambe, não sofrem quaisquer contestações.

FICHA TÉCNICA

ÁRBITRO: Simões Guambe, auxiliado por Arsénio Marrengula e Hilário Vilanculos.

FER. BEIRA: Soarito; Hadgy, Amorim, Cufa, Edson; Fabrice, Mfiki (Mussa), Babo (Moniz), Dayo (Ricardo); Maninho e Nelito.

FER. NACALA: Victor; Rodjas, Silva, Ibraimo, Zainal; Essiene, Óscar (Abu), Gelito, Zinho (Sande); Marufo e Chana.

ACÇÃO DISCIPLINAR: Cartões amarelos para Silva e Chana.

ELISEU BENTO