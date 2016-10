CAMPEONATO AFRICANO DE NATAÇÃO RAS-2016: Expectativas à volta de Igor Mogne

AS expectativas da Selecção Nacional de Natação, que hoje regressa às competições no Campeonato Africano da modalidade, que decorre em Bloemfontein, África do Sul, estão à volta de Igor Mogne.

O nadador olímpico vai participar nos 400 livres, nesta que será a sua última aparição no evento, depois de espreitar o pódio na sua estreia no domingo, dia do arranque do campeonato, nos 200 metros livres. Terminou em quarto lugar com o tempo de 1:54.86 minuto, portanto a sensivelmente três segundos do sul-africano Calvyn D Justus, que fez 1:51.92. A prova foi ganha pelo sul-africano Myles Brown, com o tempo de 1:50.93 minuto, e o segundo lugar ficou com o egípcio Marwan Elamrawy, que fez 1:51.60.

Facto curioso é que Igor Mogne, cujo melhor tempo nos 400 metros livres é 3:57.17, vai novamente enfrentar os mesmos adversários que se destacaram nos 200 livres, nomeadamente o sul-africano Myles Brown e o egípcio Marwan Elamrawy. E partem para a prova dos 400 livres com os melhores tempos, respectivamente 3:45.92 e 3:51.60 minutos.

O nadador moçambicano leva, no entanto, o terceiro melhor tempo de inscrição, o que alimenta alguma expectativa na luta por um dos lugares do pódio. O quarto melhor tempo é do argelino Lounis Khendriche e está fixado em 3:59.00 minutos.

Contudo, isto não passa de uma projecção porque, na prática, os tempos de inscrição não garantem em 100 por cento o que pode vir acontecer na prática

Por isso, Igor Mogne não quis deixar promessas nem falar à imprensa antes da competição, deixando a impressão de peso de responsabilidade entanto que único moçambicano no qual estão depositadas as esperanças de trazer uma medalha deste campeonato que junta os melhores nadadores do continente africano.

Importa referir que mais quatro nadadores moçambicanos entrarão em acção hoje. Trata-se de Ahllan Bique, que nadará nos 200 bruços; Gisela Cossa e Sumeia Damão, que competirão nos 100 bruços; e, por último, Layla Taquidir, que vai competir nos 100 mariposa.

Ahllan Bique tem o tempo de inscrição de 2:35.29 minutos. O melhor tempo na sua série pertence ao sul-africano Alaric Basson (2:14.97). Por sua vez, Gisela Cossa e Sumeia Damão têm actualmente os seus melhores tempos fixados em 1:25.64 e 1:31.75 minutos. O detentor do melhor tempo da série é a sul-africana Kaylene Corbett (1.09.21). Layla Taquidir leva 1:18.33, numa série em que o melhor tempo é de 1:02.21 e pertence à também sul-africana Nathania Van Niekerk.

EM FEMININOS: MOÇAMBIQUE RENOVA TÍTULO AFRICANO DE VELA

MOÇAMBIQUE renovou o título africano de vela em singulares femininos, na classe Optimist, na prova que teve lugar de 6 a 14 deste mês em Luanda, capital de Angola.

A proeza foi conseguida por Denise Parruque, que arrebatou a medalha de ouro na regata, com 102 pontos, fazendo com que o nosso país passasse a somar cinco títulos consecutivos, a juntar-se aos restantes quatro obtidos por Deise Nhaquile de 2012 a 2015.

Em segundo ficou ChiaraFruet (África do Sul), com 106 pontos; Aline Lourenço (Angola), com 202 pontos; Rym Isra Diah (Argélia), com 213 pontos; e Racha Touabi (Argélia), com 227 pontos.

Em masculinos, na prova individual, a medalha de ouro foi para o velejador angolano Osvaldo da Gama.

Este foi o primeiro título africano para a jovem velejadora do Clube Marítimo de Maputo, numa prova em que Moçambique se fez representar por cinco velejadores, sendo que Denise Parruque a única mulher.

Refira-se que nesta competição, em que o nosso país ganhou igualmente medalha de bronze em equipas (masculinos), participaram sete países, nomeadamente Angola, Moçambique, Argélia, Zimbabwe, África do Sul, Seychelles e Tanzania.

VOLEIBOL: CAMPEÃ ACADÉMICA DESPEDE-SE A VENCER

A ACADÉMICA, que já se tinha sagrado campeã de voleibol da cidade de Maputo em seniores femininos, despediu-se da prova da melhor maneira ao derrotar a Universidade Pedagógica “B” por 3-1.

As “estudantes”, mesmo tendo alinhado sem a estrela da companhia, Marília Magaia (Maló), não deram chances às meninas da UP. Com efeito, confirmaram todo o seu poderio e mostraram ter bases para continuarem a vencer nas próximas ocasiões, na medida em que apresentaram no seu “cinco” algumas jogadoras juniores de elevado valor, diga-se de passagem. Em campo, estas atletas mais novas tiveram a companhia das mais experientes, nomeadamente Reana, Nilza e Neida, as quais deram o suporte necessário.

Conquistado o título da capital do país, a Académica aponta a sua “mira” para o Campeonato Nacional, prova que também pretende vencer, conforme fez questão de frisar a capitã Reana, no final do encontro. “Estamos a trabalhar para reconquistar o título nacional perdido no ano passado. Com humildade, muito trabalho, empenho, dedicação e sacrifício, acredito que iremos reerguer o troféu tão desejado pela equipa”, disse.

Aproveitou ainda a oportunidade para dedicar o título a Satira, Elma e Jó, três colegas que por razões de força maior não participaram nesta prova, esperando poder contar com duas delas no “Nacional”.

SALVADOR NHANTUMBO