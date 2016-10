MOÇAMBOLA-2016: Título e manutenção na berlinda

A CONQUISTA do título e a garantia da manutenção estão em jogo nesta 29.ª jornada do Moçambola, ronda esta que pode ser histórica caso o Ferroviário da Beira empate no Songo, na medida em que se tornará campeão nacional pela primeira vez.

A vila do Songo polariza todas as atenções, pois a União Desportiva local recebe o Ferroviário da Beira, naquele que é o jogo do título. Um empate basta para os “locomotivas” beirenses conquistarem o inédito título e parece que estão muito convictos nisso.

Aliás, basta lembrar que parte um comboio de adeptos esta manhã da Beira para Moatize e depois para a barragem, de autocarros. Os “hidroeclétricos” terão de fazer das tripas o coração, sendo obrigados a vencer para adiar a decisão à “negra”, missão que não se afigura fácil, sobretudo tendo em conta os últimos resultados, que revelam falta de estofo por parte dos pupilos de Artur Semedo.

Semedo já avisou que se a lógica se mantiver, a UD Songo vai ganhar aos “locomotivas” em casa, mas lembra que não há jogos iguais. De facto não há desafios iguais e o Ferroviário da Beira vai à Songo motivado e na máxima força.

Entretanto, noutras partidas da ronda, o destaque vai para o confronto entre o 1.º de Maio de Quelimane e o Estrela Vermelha de Maputo, duas formações que se batem pela permanência. Aliás, quem vencer este jogo dá um passo gigantesco rumo à manutenção. No caso de vitória da equipa de Quelimane, esta garante desde logo a manutenção, sendo que um triunfo dos “alaranjados” leva tudo para a última jornada, assim como um empate.

Já sem muitas contas a fazer, a Liga Desportiva de Maputo bate-se com o Costa do Sol. O Maxaquene vai à Lichinga jogar com o Desportivo do Niassa. O despromovido Desportivo de Maputo recebe o Ferroviário de Nampula. O ENH mede forças com o Ferroviário de Maputo. O Chibuto defronta o Chingale e, em Nacala, há um “derby” entre o Desportivo e o Ferroviário locais.

Todos os jogos realizam-se amanhã, a partir das 15.00 horas.