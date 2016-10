NO REGRESSO DOS CAMPEÕES À CASA: Nem o atraso estragou a festa

PASSAVAM precisamente 30 minutos depois da 1.00 hora da madrugada desta terça-feira quando a aeronave que trazia de regresso à casa os novos campeões nacionais de futebol aterrou no Aeroporto Internacional da Beira, onde uma imensa multidão os aguardava desde as 18/19 horas do dia anterior.

O estado do tempo na cidade de Maputo, em particular, e em outros pontos da região sul era a explicação sobre o atraso do avião da companhia de bandeira.

Foi assim que a hora da chegada da equipa passou por algumas indefinições, até que ficou assente que seria à meia-noite. Mas isso voltou a não acontecer. Mesmo assim, tal estava longe de poder demover os dirigentes, sócios e simpatizantes, que continuavam a aguardar religiosamente pelos novos heróis do Chiveve.

A espera já ia bem longa quando foi amainada com a chegada da governadora Helena Taipo. Mesmo assim, ainda passaram bons minutos até que o aparelho trazendo os jogadores do Ferroviário da Beira “bateu” na pista do aeroporto. Era 1.30 hora, mais coisa menos coisa.

Aí foi a apoteose. Os atletas desceram do avião e percorreram alguns metros até ao local onde os esperavam a governadora de Sofala, Maria Helena Taipo e esposo; o membro da Comissão Política de assistência a Sofala, Eneas Comiche; o primeiro-secretário da Frelimo em Sofala, Paulo Majacunene; o administrador da Beira, João Oliveira; o representante do presidente do Conselho Municipal da Beira, o vereador Jose Manuel; e outros dirigentes a vários níveis.

Mas como o momento era efectivamente de festa, o protocolo foi quebrado. O grosso dos jovens entusiastas presentes não esperou, por isso juntando-se aos atletas para os cumprimentar, abraçar, beijar e levá-los ao colo, como foi com Moniz, o autor do golo no Songo.

A muito custo, o protocolo oficial foi sendo cumprido, com a governadora de Sofala a dirigir algumas palavras de muito apreço pelo feito aos jogadores, até à saída do recinto aeroportuário onde os cumprimentou um a um.

CUFA, O MELHOR NO SONGO: GANHAR TAÇAS JÁ ERA POUCO

ENTRE muitos abraços, ainda conseguimos conversar com o melhor jogador em campo no Songo, o central Cufa, que disse que era uma alegria imensa ver pessoas à espera apesar da hora, mesmo sendo meio de semana. “E acho que, se não fosse por isso, mais pessoas estariam aqui. Quanto ao campeonato, nos últimos dois anos fomos ficando nos segundos lugares e vencendo as taças. Mas já era pouco para nós. Felizmente, desta vez conseguimos, com muito sacrifício, ser campeões”, regozijou-se o central, que para alguns aficionados merecia uma oportunidade nos “Mambas”.

“MISTER” ALEIXO FUMO: O SEGREDO FOI A COLABORAÇÃO DE TODOS

LEVADO aos ombros pelos seus jogadores no Songo, à chegada à Beira, Aleixo Fumo não conseguia esconder a sua satisfação, mas sem perder a serenidade que o caracteriza. Disse-nos que estava emocionado pelo carinho e forma como, apesar da hora adiantada, as pessoas permaneceram no aeroporto para os receber. “Isso dá muito mais valor à nossa vitória e ao nosso sentimento de missão cumprida. Todos merecemos este triunfo há bastante tempo. O segredo foi a colaboração de todos. O grupo estava coeso, a direcção também”. A terminar, Aleixo Fumo prometeu oferecer aos sócios e simpatizantes uma boa tarde de futebol no próximo domingo para a consagração, no jogo com a Liga Desportiva.

PRESIDENTE BOAVENTURA MAHAVE: JUSTOS VENCEDORES AOS 92 ANOS

NATURALMENTE o homem mais “feliz do mundo”, o presidente do clube, Boaventura Mahave, numa breve entrevista à saída do aeroporto, começou por realçar o facto de esta conquista acontecer exactamente na altura em que a colectividade completa 92 anos de existência.

Destacou também os 35 anos que passam desde que a cidade da Beira ganhou um campeonato nacional de futebol pelo Têxtil do Púnguè.

Humildemente, Mahave não puxou os louros si e ao seu elenco, preferindo dizer que este era o resultado de um trabalho continuado, começado por outros dirigentes do clube. “Ao longo dos anos houve muitos altos e baixos, mas desta vez conseguimos ganhar o campeonato, e penso que fomos justos vencedores”.

