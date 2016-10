MOÇAMBOLA-2016 : Tudo pelo segundo lugar

COM as contas do título já arrumadas (o Ferroviário da Beira é campeão desde domingo e as equipas que descem de divisão já são conhecidas), resta nesta última ronda (30.ª) do Moçambola a batalha pelo segundo lugar, envolvendo um trio que entra em campo amanhã.

A União Desportiva do Songo, em segundo lugar, com 52 pontos, desloca-se a Nacala para bater-se com o Ferroviário local.

Os “hidroeléctricos” estão numa posição privilegiada para serem vice-campeões, dado que têm mais dois pontos de vantagem que o duo Chibuto e Liga Desportiva de Maputo.

Ainda assim, a UD Songo viaja para Nacala em estado crítico em termos anímicos, depois de ter perdido o título de forma dramática, pelo que pouco se pode esperar desta formação nesta que é a última jornada do Moçambola.

Moralizados com um ciclo de bons resultados, os “locomotivas” de Nacala certamente que irão procurar fechar a temporada em festa, vencendo o representante de Tete.

Na outra partida na qual está em questão o segundo lugar, o Chibuto desloca-se ao Estádio da Machava para medir forças com o Ferroviário de Maputo. No Vale do Infulene, os “guerreiros”, com menos dois pontos que os hidroeléctricos”, são obrigados a vencer e esperar por um deslize da UD Songo, em Nacala.

A Liga Desportiva de Maputo, com os mesmos pontos que o Chibuto, vai à Beira apadrinhar a festa da consagração dos “locomotivas” do Chiveve, mas com olhos no segundo posto.

Para o efeito, os “muçulmanos” precisam de uma conjugação de resultados. Primeiro devem ganhar no Chiveve e esperar que o Chibuto e a UD Songo percam.

O domingo está reservado para jogos a “feijões”. O Chingale mede forças com o Desportivo de Nacala; o Ferroviário de Nampuala recebe o ENH de Vilankulo. Os despromovidos Estrela Vermelha e Desportivo de Maputo defrontam-se no campo do Costa do Sol. O Maxaquene recebe no Zimpeto o 1.º de Maio de Quelimane e o Costa do Sol mede forças com o despromovido Desportivo do Niassa.

Todos os embates têm início às 15.00 horas.