MOÇAMBOLA-2016: A hora da consagração do campeão

O FERROVIÁRIO da Beira, virtual campeão nacional, recebe esta tarde a Liga Desportiva de Maputo, num ambiente de festa da consagração após a conquista do inédito título na semana passada, no Songo, onde venceu por 1-0.

Sem pressão, mas muito motivado, os “locomotivas” do Chiveve procurarão despedir-se de forma airosa dos seus fervorosos adeptos hoje, no “Caldeirão”, um dos palcos mais temidos do futebol nacional.

O jogo é mais importante para os visitantes, dado que a Liga ainda bate-se pelo segundo lugar, uma luta que envolve igualmente a União Desportiva do Songo e o Chibuto. O representante de Tete joga esta tarde em Nacala, frente ao Ferroviário local. Desafio de difícil prognóstico, pois os “locomotivas” de Nacala andam motivados e querem sair desta edição do Moçambola a sorrir. Os “hidroeléctricos” são, a estas alturas, os menos motivados, dada a forma como perderam o título de campeão.

O Chibuto joga no Estádio da Machava frente ao Ferroviário de Maputo. O facto de os “guerreiros” procurarem o segundo lugar deixa esta partida com algum interesse. A UD Songo tem 52 pontos, em segundo lugar, mais dois que a dupla Liga/Chibuto, pelo que haverá muita matemática a fazer.

Se a UD Songo ganhar fica desde logo com o segundo posto assegurado. Se empatar e a Liga e Chibuto não ganharem também fica em segundo. Mas uma derrota, e vitória para qualquer um dos dois perseguidores, deixa tudo a perder.

O Chibuto tem de ganhar e esperar uma derrota da UD Songo e, no máximo, um empate dos “muçulmanos para ficar em segundo, dado o confronto directo favorável com esta última equipa.

A Liga, por sua vez, só fica em segundo se vencer e a UD Songo perder e o Chibuto não ganhar na Machava.

Entretanto, a ronda conclui-se amanhã, com cinco jogos que nada influenciam a classificação final. O Chingale recebe o Desportivo de Nacala; o Ferroviário da Nampula terá pela frente o ENH; o Estrela Vermelha bate-se com o Desportivo de Maputo; o Maxaquene mede forças com o 1.º Maio, e o Costa do Sol terá pela frente o Desportivo do Niassa.

Todos os embates iniciam-se às 15.00 horas.

MÚSICA ANIMA A FESTAUM programa musical vai abrilhantar esta tarde, no campo do Ferroviário da Beira, a consagração da sua equipa principal de futebol como nova campeã nacional da modalidade, tendo como figuras de destaque a dupla do momento, Mr. Bow e Liloca, e Jorge Mamad, um dos mais representativos músicos radicados na capital de Sofala.

Segundo o programa a que tivemos acesso, os portões do campo abrem às 12.00 horas, após o que se seguirá a actuação dos artistas locais Fidel Mazembe e Helena Macamo e depois os convidados Mr. Bow e Liloca.

Seguir-se-á o jogo entre o Ferroviário da Beira e a Liga Desportiva de Maputo. Mr. Bow e Liloca voltarão ao palco no intervalo deste jogo.

Já no fim da partida, que pode decidir o posicionamento final da Liga, haverá a entrega oficial das taças e das medalhas ao novo campeão e aos seus jogadores, cerimónias a serem dirigidas, conforme o previsto, pela Ggovernadora de Sofala, Helena Taipo, e pelo Ministro da Juventude e Desportos, Alberto Nkutumula.

A encerrar a festa, subirão ao palco os artistas locais Jorge Mamad e João Chitima.

Para assistir a esta festa, entretanto, o Ferroviário da Beira convidou Wedson Nyirenda, o técnico zambiano que orientou a equipa desde o inicio da temporada até a altura em que foi chamado a orientar a selecção nacional do seu país.

Entretanto, no final do jogo todos os jogadores vão desfilar pelas artérias da cidade da Beira em comemoração do título conquistado.

CARTAZ DO FIM-DE-SEMANA

HOJE

MOÇAMBOLA

Campo do Ferroviário da Beira

15.00h - Ferroviário da Beira-Liga Desportiva

Campo da Bela

15.00h - Ferroviário da Nacala-UD Songo

Estádio da Machava

15.00h - Ferroviário de Maputo-Chibuto

FUTSAL

Pavilhão do Grupo Desportivo Iquebal

17.30h - Estrela Vermelha-ADDEEC (sen)

19.00h - CCT-USTM (sen)

SUB-20

Pavilhão da Liga Desportiva

13.30h - Papelaria Rex-ADDEEC

14.30h - Liga Desportiva-Maidina Construções

COPA-2M EM FUTEBOL DA PRAIA

Praia da Costa do Sol

13.00h - Tau-Tau-França

14.00h - Pescas-Vulcano

15.00h - Bravos-Mahotas

BASKET SHOW

Pavilhão do Desportivo

12.00h - Nelson Mandela-Josina Machel (fem)

12.45h - Noroeste I-Eduardo Mondlane (fem)

13.30h - Josina Machel-São Joaquim (masc)

14.45h - Nelson Mandela-Malhazine (masc)

15.30h - Matola-Lhanguene (masc)

BASQUETEBOL

Pavilhão do Maxaquene

13.00h - Maxaquene-Ferroviário (juv. masc)

14.30h - Maxaquene-Ferroviário “A” (Juv. fem)

16.00h - Autoridade Tributária-Costa do Sol (juv. fem)

17.30h - Maxaquene-Costa do Sol (jun. masc)

Pavilhão da Politécnica

16.00h - Bela Rosa-Politécnica (juv. fem)

Campo do Ferroviário

14.30h - Costa do Sol-Atlético (juv. masc)

16.00h - Ferroviário “B”-Desportivo (juv. fem)

17.30h - UP-Matolinhas (jun. masc)

19.00 - Ferroviário-Autoridade Tributária

TAÇA MAPUTO EM FUTEBOL

Campo do Zixaxa

14.30h - Vulcano-Zixaxa

Campo da Habitação

14.30h - Nacional-Talentos do Fumo

Juniores

Campo do Costa do Sol

08.00h - Costa do Sol-Ceta

08.00h - Estrela Vermelha-Liga Desportiva

Juvenis

Campo do Cape Cape

10.00h - Ceta-Xinhambanine

Campo do aeroporto

15.00h - Maxaquene-Ferroviário

Campo da Académica

07.30h - Académica-Evritec

Iniciados

Campo de Cape Cape

08.30h - Desportivo-Ferroviário “B”

Campo do Nova Aliança

08.30h - Nova Aliança-Albasini

Infantis

Campo do Cape Cape

07.30h - Desportivo-Maxaquene

Estádio da Machava

08.00h - Ferroviário “A”-Xinhambanine

Campo do Xipamanine

08.00h - Atlético Moçambique-Ferroviário “B”

AMANHÃ

Campo do Costa do Sol

15.00h - Costa do Sol-Desp. Niassa

Estádio Nacional do Zimpeto

15.00h – Maxaquene-1.º de Maio de Quelimane

Campo do Afrin

15.00h - Estrela Vermelha-Desportivo

Campo do Desportivo de Tete

15.00h - Chingale-Desp. Nacala

Estádio 25 de Junho

15.00h - Ferroviário de Nampula-ENH

COPA-2M EM FUTEBOL DA PRAIA

Praia da Costa do Sol

13.00h - Amigos da Praia-Laranjinhas

14.00h - Polana Caniço-Team Loyal

15.00h - Beach Club-BSK

BASQUETEBOL

Pavilhão do Maxaquene

08.00h - Bela Rosa-Maxaquene “A” (inic. masc)

09.30h - Nova Aliança-Maxaquene (inic. fem)

11.00h - Maxaquene “B”-Desportivo (inic. masc)

12.30h - Costa do Sol-Nova Aliança (inic. masc)

Pavilhão de Desportivo

08.00h - UP-Ferroviário “A”- (inic. fem)

09.30h - UP-Bela Rosa (inic. fem)

11.00h - Politécnica-Costa do Sol (juv. fem)

Pavilhão do Desportivo

08.00h - Ferroviário “B”-Lázio (inic. fem)

09.30h - Desportivo-Ferroviário “A” (inic. fem)

11.00h - Atlético-Ferroviário (jun-fem)

12.30h - Desportivo “B”-Desportivo “A” (jun. masc)

TAÇA MAPUTO EM FUTEBOL SÉNIOR FEMININO

Campo do Costa do Sol

12.15h - Costa do Sol-Liga Desportiva

Campo do Zixaxa

15.00h - Vulcano-Cosmos “A”