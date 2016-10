MOÇAMBOLA-2016: Ferroviário da Beiravence na sua consagração

A CIDADE da Beira viveu no último fim-de-semana um dos momentos mais marcantes na sua história desportiva com a consagração do Ferroviário da Beira como novo campeão nacional de futebol, uma consagração que ficou completa no sabado com a vitória por duas bolas a uma frente a uma Liga Desportiva de Maputo que ainda sonhava com o título de vice-campeão.

A coroar tal feito, o Ministro da Juventude e Desportos, Alberto Nkutumula, entregou ao capitão Maninho a gigante e respectiva taça enquanto a governadora Helena Taipo, o Presidente do Conselho Municipal da Beira, Daviz Simango, o Presidente da Federação Moçambicana da modalidade, Alberto Simango Junior, e outros dirigentes distribuíram as medalhas aos novos campeões nacionais.

De resto, a festa já estava convocada desde que a equipa venceu no Songo a União Desportiva local no passado domingo pelo que todos os caminhos iam dar ao “caldeirão”.

Foi assim que o campo do Ferroviário, palco de todas estas emoções, apresentou-se quase completamente lotado com muita música, Mr Bow era o cabeça de cartaz, e outros artistas locais.

Os portões foram abertos pouco depois do meio dia permitindo o acesso aos muitos adeptos que pretendiam testemunhar “in loco” o que realmente iria acontecer.

Os acessos ao recinto já se apresentavam a essa altura congestionados prenunciando o ambiente festivo que se ia viver.

Bandeiras verde e brancas flutuavam debaixo de muitos “olés” consagrando os novos reis do futebol nacional.

Se nas bancadas ainda podia haver lugar para mais algumas pessoas, principalmente, nas laterais, o mesmo não se podia dizer em relação aos espaços reservados as entidades.

Ainda assim, todos acomodaram-se o melhor que puderam para testemunharem a “entronização” do Ferroviário da Beira como novo campeão nacional de futebol.

No fim do jogo o público invadiu o recinto para dar largas a sua satisfação enquanto os jogadores também dançavam, jubilavam e eram de diferentes formas saudados pelo seu sucesso no campeonato nacional.

Só ao cair da noite começou a afastar os convivas do campo do Ferroviário mas estava claro que a festa iria continuar pela cidade adentro.

FER DA BEIRA, 2-LIGA DESPORTIVA, 1: SEGUNDA PARTE DECISIVA

FOI uma partida caracterizada por uma primeira parte em que a Liga Desportiva esteve substancialmente melhor em campo mas sem produzir lances de golo muito menos concretizá-los e uma segunda em que os novos campeões nacionais apresentarem-se melhor e mais do que isso marcaram dois golos.

O Ferroviário entrou para o jogo mais esclarecido mas muito cedo a Liga equilibrou e passou mesmo a dominar a contenda com os donos da casa meio encolhidos e a espreitarem os contra-ataques.

Só que a história viria a ser escrita na segunda metade através dos golos de Dayo (55 minutos) e Nelito (70), para os novos campeões, e Elias II (91), para a Liga.

Nesta etapa, foi mais uma vez a equipa da casa a entrar a tentar justificar o seu novo estatuto e agora com mais acutilância e a campeão.

Em traços gerais, cumpriu-se mais uma vez a máxima de que ganha quem marca, porque em termos de jogo jogado as equipas equivaleram-se em campo.

O árbitro Simão Guambe teve uma tarde e um fim do campeonato tranquilos.

FICHA TÉCNICA

ARBITRO-Simão Guambe, auxiliado por Baltazar Nhancumbe e Salomão José

FER. BEIRA-Willard; Hagy, Cufa, Edson, Gildo (Tsepho), Ricardo (Mussa), Fabrice, Dayo, Maninho e Nelito (Veloso).

LIGA-Milagre; Liberty, (Andro), Telinho, Sonito, Bheu, Kito, Eusébio, Momed Hagy, Hassane (Mario), Osvaldo (Elias II) e Gildo

Acção disciplinar: cartão amarelo para Nelito.

ELISEU BENTO

FERROVIÁRIO DE NACALA, 0 – UD DO SONGO, 2: JUSTO COMO UMA LUVA

JÁ com o título perdido, a União Desportiva do Songo entrou para esta partida determinada a não deixar o segundo lugar, tendo em conta que nas outras duas partidas realizadas no mesmo dia jogava-se para a mesma posição e logo aos quatro minutos, Mucuapel deu aviso, ao cabecear com perigo tendo o esférico roçado a trave do guardião Valério.

Com o controlo do jogo assumido, União Desportiva do Songo poderia, aos 11 minutos, ter aberto o marcador, numa jogada em que Banda sozinho enroscou-se com o esférico rematando ao lado da baliza que estava completamente desguarnecida.

O golo dos visitantes tardou, mas chegou aos 18 minutos num tiraço de Jacob cá do meio da rua que Valério não conseguiu deter. E face ao domínio dos “hidroeléctricos”, o segundo golo destes aconteceu aos 41 minutos num lance em que Banda, o seu autor, antecipou-se a Valério e rematou vitoriosamente para o fundo da baliza.

As equipas recolheram ao intervalo com o resultado a favorecer os treinados por Artur Semedo, ante a apatia dos “locomotivas” locais que durante o primeiro tempo nada fizeram para justificar pelo menos um golo.

No reatamento, apareceu o Ferroviário mais afoito e com o domínio de bola e controlo do jogo, mas não conseguia furar a muralha defensiva da U.D. Songo que com alguma contenção fez tudo para não ser surpreendida, resultado que se ajusta com aquilo que ambas as equipas produziram ao longo da partida.

Estêvão Matsinhe e sua equipa fizeram um bom trabalho.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIO DE NACALA – Valério (Dallas); Rodjas, Pedrito, Silva e Vovote; Skea (Paulino), Quaresma, Essiene e Chelito; Marufo e Sandi (Chana).

U. D. SONGO – Swin; Sataca Jr., Boni, Mucuapel e Toni I; Banda, Tchitcho, Zé Luís e Cremildo (Toni II); Jacob (Lanito) e Germino (Betinho).

LUÍS NORBERTO

QUADRO DE RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO FINAL

Chingale-Desp. Nacala (0-2)

Costa do Sol-Desp. Niassa (4-1)

Fer. Nampula-ENH (3ª feira)

Fer. Beira-Liga Desportiva (2-1)

Fer. Nacala-UD Songo (0-2)

Fer. Maputo-Chibuto (2-1)

Maxaquene-1.º de Maio (0-0)

Estrela-Desportivo do Maputo (1-0)

J V E D BM BS P

FERROVIÁRIO DA BEIRA 30 19 7 5 40 21 61

UD Songo 30 16 7 7 32 14 55

Liga Desportiva 30 15 5 10 37 21 50

Chibuto 30 13 11 6 35 14 50

Ferroviário de Maputo 30 13 10 9 27 18 49

Ferroviário de Nampula 29 11 11 6 32 21 44

Maxaquene 30 11 10 9 28 26 43

Ferroviário de Nacala 30 10 12 8 22 25 42

Desportivo de Nacala 30 10 10 10 39 27 40

Costa do Sol 30 10 8 12 34 34 38

ENH 29 9 10 10 22 26 37

Chingale 30 9 6 15 19 39 33

1.° Maio de Quelimane 30 7 11 12 30 36 33

Estrela Vermelha 30 6 12 12 27 35 30

Desportivo de Maputo 30 2 13 15 15 34 19

Desportivo do Niassa 30 3 7 18 12 46 16

FER. NAMPULA-ENH SÓ AMANHÃ

O MOÇAMBOLA-2016 terminou oficialmente ontem, mas ainda falta por se realizar um jogo entre o Ferroviário de Nampula e a ENH na próxima terça-feira (amanhã).

O encontro estava agendado para a tarde de ontem, mas por motivos organizacionais da prova, foi adiado para amanhã.

Entretanto, trata-se de um jogo para o cumprimento do calendário uma vez que as duas equipas asseguraram a manutenção e nenhuma delas poderá chegar ao título já entregue ao Ferroviário da Beira.