MOÇAMBOLA 2016: Fer. Nampula e ENH encerram Moçambola-2016

COM o Moçambola formalmente terminado no domingo, o Ferroviário de Nampula e ENH de Vilankulo protagonizam esta tarde (15.00 horas), no Estádio 25 de Junho, a última partida da prova.

O jogo foi adiado no domingo por motivos de força maior, segundo a Liga Moçambicana de Futebol (LMF). As duas formações vão apenas cumprir com o calendário, dado que já têm a situação definida, ou seja, permanecem na prova e ambos estão longe dos lugares cimeiros.

Os “locomotivas” estão, neste momento, na sexta posição, com 44 pontos, sem hipóteses de chegar ao quinto, dado que o Ferroviário de Maputo, que ocupa esse lugar, está a cinco pontos. Já os “hidrocarbonetos” estão na 11.ª posição, com 37 pontos, menos um que o Costa do Sol e menos três que o Desportivo de Nacala, na 10.ª e nona posições, portanto, duas equipas que ainda podem ser ultrapassadas pelo representante de Inhambane.

Face a esta situação, o embate tem mais significado para a equipa de Vilankulo do que para os nampulenses, pois quer uma vitória, quer uma derrota nada muda no seu posicionamento na tabela classificativa.

Refira-se que o Ferroviário da Beira é campeão, UD Songo vice e Chibuto terceiro.