LICENCIAMENTO DOS CLUBES: Três com licenças definitivas, oito conhecem decisão hoje

TRÊS clubes do Moçambola, nomeadamente o Ferroviário da Beira, Liga Desportiva e Estrela Vermelha, ambos de Maputo, foram concedidos licenças definitivas pela Comissão de Licenciamento de Clubes (CLC) da Federação Moçambicana de Futebol (FMF), sendo que oito conhecem decisões finais hoje e os restantes cinco não fizeram qualquer requerimento.

Para o Órgão de Análise de Primeira Instância (OPI) da CLC, Ferroviário da Beira, Liga e Estrela reuniram os requisitos exigidos com padrão para o licenciamento, nomeadamente possuir sede, estrutura (órgãos sociais eleitos e contabilidade organizada), infra-estruturas básicas, campo ou estádio próprio ou arrendado para a realização de jogos, e equipas de formação.

Entretanto, oito clubes só deverão conhecer o veredicto final hoje, em sessão da análise deliberatória da OPI, que terá lugar em Maputo. Trata-se do Maxaquene, Ferroviário de Maputo, Ferroviário de Nampula, Chibuto, ENH de Vilankulo, União Desportiva do Songo, Ferroviário de Nacala e Costa do Sol. Estes oito tinham licenças provisórias que venceram ontem, 1 de Novembro.

Por não terem requerido a regularização da sua licença, a CLC não atribuiu qualquer tipo de licença a cinco clubes do nosso principal campeonato, designadamente o Desportivo do Niassa, 1.º de Maio de Quelimane, Desportivo de Nacala, Desportivo de Maputo e Chingale.

A CLC reitera que estes clubes estão abstraídos de todo o processo e encontram-se numa situação do incumprimento geral, sendo que uma das sanções é não ter direito a disputa do Moçambola-2017.