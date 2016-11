TAÇA DE MOÇAMBIQUE/MCEL: Maxaquene e UD Songo querem salvar a temporada

MAXAQUENE e União Desportiva do Songo defrontam-se sábado, às 18.30 horas, no Estádio Nacional do Zimpeto, na final da Taça de Moçambique/Mcel, sendo que ambas as colectividades entrarão em campo decididas em conquistar o troféu, conforme fizeram questão de frisar os técnicos e os capitães durante a conferência de imprensa realizada na manhã de ontem, que teve como propósito fazer o lançamento do desafio.

Trata-se de uma final inédita e por isso com condimentos fortes e com espectro de salvação da época para ambos os conjuntos, visto que falharam a conquista do título, um dos objectivos traçados para esta época.

Na projecção para a final da Taça de Moçambique/Mcel, a segunda mais importante competição futebolística do país, os intervenientes da UD Songo e do Maxaquene, além de comungarem da ideia de que darão tudo para ganhar, partilham da opinião que o encontro deve ser, acima de tudo, uma verdadeira propaganda de futebol.

Além dos habituais troféus, o vencedor arrecada 550 mil meticais, enquanto o finalista vencido arrebatará 350 mil.

MANO: JOGO ESPECIAL

“É UM jogo especial por se tratar de uma final. Ambas as equipas querem ganhar e o que devo dizer é que nós vamos lutar para conquistar a Taça. Seria um prémio para coroar a excelente época que fizemos”, disse Mano, capitão da UD Songo.

Mano, que regressou ao futebol moçambicano depois de pouco mais de uma década a jogar no Egipto, disse ser bom fazer parte de uma final de dimensão nacional e, como tal, apelou que o público acorra em massa ao Zimpeto. “É uma final, um jogo atractivo e por isso é indispensável a presença dos adeptos”, disse.

ARTUR SEMEDO: ESPERO QUE SEJA UM BOM JOGO

“PODERIA estar aqui a dizer que vamos lutar para ganhar. Essas declarações são as mais comuns antes desses jogos. Eu prefiro dizer que espero que seja um bom jogo e que a verdade do futebol esteja presente”, disse Artur Semedo, treinador da UD Songo.

Semedo acrescenta que o seu desejo é que a final seja uma festa. “Muitas equipas foram ficando pelo caminho e gostariam de estar na final. Temos a oportunidade de estar aqui. É a minha primeira final como treinador da União Desportiva do Songo e espero que seja um jogo bem disputado”, afirmou.

JOÃO FIGUEIREDO: TEMOS DE GANHAR

“TEMOS de ganhar a Taça, até para presentear estes jogadores que já são verdadeiros heróis pelo esforço que fizeram ao longo do ano até chegarem a esta final. Trabalhámos muito para chegar aqui e espero vencer”, palavras de João Figueiredo, treinador do Maxaquene.

O técnico aponta grande mérito ao ex-treinador Chiquinho Conde, que, para ele, esteve bem ao conduzir os “tricolores” até à fase final da prova. “Gostaria de enaltecer o trabalho do técnico Chiquinho Conde, que esteve um longo período à frente do Maxaquene e fez um bom trabalho”, disse.

João Figueiredo afirmou ainda que espera um bom jogo e que a Taça fique do lado do Maxaquene.

PAÍTO: ESTAMOS PREPARADOS

“ESPERO que seja um bom jogo. Vamos defrontar um adversário bem estruturado, mas o Maxaquene é uma equipa grande e por isso vai lutar com todas as suas armas para conquistar a Taça”, afirmou, Paíto, capitão do Maxaquene.

Paíto, experiente lateral esquerdo, afirma que os “tricolores” trabalharam muito para chegar à final. “Passámos por um período de adaptação aos novos métodos de treino do novo “mister”, João Figueiredo, e aperfeiçoamo-nos bem. Estamos preparados”, comentou.