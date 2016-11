TAÇA DE MOÇAMBIQUE/MCEL: Maxaquene chega à décima ou Songo faz história?

MAXAQUENE e União Desportiva do Songo disputam esta noite (18.30 horas), no Estádio Nacional do Zimpeto, a final da Taça de Moçambique/Mcel, versão 2016.

É a primeira vez que as duas equipas cruzam-se numa final da Taça de Moçambique/Mcel, sendo o 13.º jogo decisivo para os “tricolores” e o primeiro para os “hidroeléctricos”. O Maxaquene procura a 10.ª Taça de Moçambique da sua história e é, neste momento, a segunda equipa com mais troféus ganhos (nove), apenas atrás do Costa do Sol, que ergueu 11.

A UD Songo procura o seu primeiro troféu, portanto, quer fazer história nesta competição, que é a segunda maior e mais importante do país. Trata-se de duas equipas que tiveram duelos interessantes este ano no Moçambola, com vitórias caseiras para cada lado.

Isso faz deste jogo de difícil prognóstico, tendo em conta a forma como a balança foi equilibrada no Moçambola. Jogando perto da sua massa associativa, e num estádio onde realiza quase todos os seus jogos de há quatro anos a esta parte, o Maxaquene até pode ser ligeiramente favorito.

Mas pela frente estão uns “hidroeléctricos” ávidos em salvar a época, depois da frustração no Moçambola, prova que perderam na “photo-finish” para o Ferroviário da Beira.

A equipa de Artur Semedo é obrigada a deixar a pele em campo para reconciliar-se com os seus adeptos, que a estas alturas andam de costas voltadas com a colectividade dada à forma dramática com que perdeu o campeonato.

Os “tricolores”, embora tenham feito uma boa temporada, conseguiram apurar-se para duas finais. A primeira foi da Taça da Liga, perdida para a Liga Desportiva, sendo que desta vez não deverão facilitar.

No Zimpeto espera-se uma casa com boa moldura humana esta noite, sendo um sábado de uma altura em que o futebol escasseia, não fosse o fim da época. Aliás, espera-se um bom futebol e um ambiente vibrante nas bancadas daquele majestoso recinto desportivo.

Em caso de empate nos noventa minutos, vai-se ao prolongamento de 30 minutos. Caso a igualdade prevaleça, recorrer-se-á à lotaria dos penáltis.

Refira-se que os ingressos estão condicionados à compra de uma recarga de 50 meticais da operadora que patrocina a prova (Mcel).

CARTAZ DO FIM-DE-SEMANA

HOJE

FINAL DA TAÇA DE MOÇAMBIQUE/MCEL

Estádio Nacional do Zimpeto

18.30h - Maxaquene-UD Songo

COPA-2M EM FUTEBOL DE PRAIA

Arena da Costa do Sol

13.00h - Mahotas-Pescas

14.00h - Tau-Tau-Vulcano

15.00h - França-Bravos

BASKET SHOW

Pavilhão do Desportivo

12.00h - Matola-Noroeste I

13.00h - Josina Machel-Noroeste I

14.30h - Nelson Mandela-Noroeste I

FUTSAL

Pavilhão da Liga Desportiva

16.30h - Estrela Vermelha-MCN

CAMPEONATO DE HÓQUEI

Pavilhão do Estrela Vermelha

Desportivo “B”-Koca Missava (juv.)

Ferroviário-E. Vermelha (juv.)

Desportivo-Ferroviário (inic.)

Desportivo “Fem”-E. Vermelha “A” (inic.)

Koca Missava-E. Vermelha “B” (inic.)

Amanhã

COPA-2M EM FUTEBOL DA PRAIA

Arena da Costa do Sol

13.00h - BSK-Polana Caniço

14.00h - Amigos da Praia-Team Loyal

15.00h - Laranjinhas-Áncora Beach Club