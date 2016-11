TAÇA DE MOÇAMBIQUE/MCEL: Grande romaria à final inédita!

A FINAL da Taça de Moçambique na noite de sábado, no Estádio Nacional do Zimpeto, entre o Maxaquene e a UD Songo, que terminou com o triunfo da segunda equipa por 3-1, já se sabia que era inédita, mas o que surpreendeu muito é que havia uma afluência massiva do público, o que não é normal num jogo entre dois clubes nacionais em Maputo.

Quando eram 18.00 horas, ou seja, quando a partida estava a trinta minutos do início, não sobravam dúvidas quanto aos bons níveis de assistência. Muitos carros nas imediações e no interior do pátio do estádio. Muitas buzinas às pessoas que caminhavam a pé. Na porta principal havia muita pressão sobre os agentes (polícias e verificadores dos ingresso), pois o público - adeptos do Maxaquene na maioria - estava ávido em entrar. O esquema de venda paralelo de bilhetes não se fez de rogado. Negociantes flexíveis e com força para correr às malucas vendiam os bilhetes. Está a 50, sim 50 meticais. Recarga de 50? Quero dinheiro!

Era desta forma como o esquema funcionava. Ninguém conseguia parar aqueles senhores. O jogo estava quase, quase a iniciar. Havia muitos adeptos por entrar. Muitos queriam entar com os seus meios circulantes no recinto do estádio. Resultado? Muito congestionamento na única entrada reservada a veículos, com o agravante de muitos não reunirem condições para estar na referida fila, pois nem bilhetes ou convites para assistirem ao espectáculo tinham. Discussões com arrumadores e agentes da Polícia. Eram soltas algumas palavras menos bonitas; enfim, era um calvário...

O jogo iniciou com muita gente por entrar e, no interior, o coração ferve. Quase metade do estádio preenchido. Dezasseis a 17 mil pessoas nas bancadas. O Maxaquene, a tal equipa com mais adeptos, não só na contenda mas no país em geral, entra mal, mal mesmo. Numa assentada há uma sucessão de erros defensivos. Consequências? UD Songo faz três golos e cala até os “tricolores” mais optimistas. Os adeptos do Songo fazem festa rija, contra a natural desolação doutro lado.

Conhecidos pela sua devoção e amor ao clube, os “maxacas” ficam abalados, feridos no seu orgulho. A equipa deixa de ser apoiada, os jogadores insultados, o guarda-redes Guirrugo era o principal alvo. Quando chegou o intervalo, a confusão (já previsível) instalou-se no túnel de acesso aos balneários, entre a Polícia e os adeptos do Maxaquene, que insultaram que se fartaram. Na segunda parte, o ambiente melhorou, até porque o Maxaquene subiu de rendimento e até conseguiu o golo da consolação. No final foi festa para o Songo, muita cor e luz. O fogo-de-artifício coloriu ainda mais a festa. Mucuapel recebeu das mãos do Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário, a taça, a primeira para o Songo na sua história. Além do troféu, os “hidroeléctricos” encaixaram 550 mil meticais pela conquista, contra 350 mil dos “maxacas”. No Zimpeto, entenda-se relvado, a festa prolongou-se por mais de uma hora. No pátio e nas redondezas do estádio foi muito além. Enfim, é a força do futebol. Para o ano esperamos mais espectáculo nos nossos campos e mais “fair-play”.

No final do jogo, todos os entrevistados foram unânimes em afirmar que ganhou a melhor equipa em campo e, mais do que isso, quem ficou a ganhar foi o futebol moçambicano.

ALBERTO NKUTUMULA: QUE HAJA MAIS FUTEBOL!

“QUERIA, em primeiro, lugar felicitar a UD Songo pela conquista, e o Maxaquene por ter chegado à final. Glória aos vencedores e honra aos vencidos. O nosso apelo é que haja mais competições e muito futebol em particular. Nós, como Governo, MJD, sempre iremos apoiar este tipo de iniciativas, pois só ajudam o nosso desporto a crescer na constante luta pela busca dos melhores resultados desportivos internacionalmente”, vincou o ministro da Juventude e Desportos, Alberto Nkutumula.

ALBERTO SIMANGO JR., PRESIDENTE DA FMF: CONQUISTA DO SONGO MOSTRA QUE QUALQUER EQUIPA PODE GANHAR

“A CONQUISTA da Taça de Moçambique pela UD Songo mostra que qualquer equipa, seja da cidade seja do distrito, pode ganhar no futebol nacional. Este ano foi todo ele da zona centro, ou seja, o Moçambola e a Taça foram para lá. É gratificante e mostra o crescimento que todos desejamos. Quanto ao ano futebolístico 2016, devo dizer que a missão foi cumprida. O Moçambola foi organizado e disputado com sucesso, a Taça da Liga também. Agora foi a Taça de Moçambique. A Selecção Nacional está a competir e a melhorar cada vez mais. Terminámos em segundo na qualificação para o CAN, e penso que há sinais de crescimento e melhores dias virão”, sublinhou Simango.

LUÍS CANHEMBA, PRESIDENTE DA UD SONGO: FOI A MINHA DESPEDIDA

“ESTOU muito feliz com esta conquista, pois fechámos o ano em grande, embora tenhamos perdido o Moçambola. Estivemos bem no jogo e fomos justos vencedores. Para mim, esta foi a despedida, pois no dia 16 de Novembro corrente temos uma assembleia-geral electiva no Songo, na qual não me candidatei. O clube vai ter nova direcção, e fico feliz por sair depois de dar o meu contributo para a conquista desta Taça”, disse, visivelmente emocionado, o presidente da UD Songo, Luís Canhemba.

CARLOS AGOSTINHO DO ROSÁRIO, PM: GANHÁMOS TODOS NÓS

“EM primeiro lugar, queria parabenizar todos nós, moçambicanos, e dizer parabéns ao desporto nacional! Hoje (sábado) ganhou Songo, mas na verdade ganhámos todos nós. Daqui em diante temos de continuar a trabalhar todos em conjunto para o melhoramento do desporto moçambicano, pois o desporto é união e paz. Juntos seremos os melhores de África e do mundo”, realçou o Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário.

SÉRGIO MACUÁCUA