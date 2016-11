AMIGÁVEIS COM QUÉNIA E RAS: “Mambas” seguem para Nairobi

A SELECÇÃO Nacional de Futebol parte hoje para Nairobi, onde realizará um jogo amigável com o Quénia no sábado, inserido na data-FIFA.

Entretanto, os “Mambas” realizaram ontem o primeiro treino de preparação, devendo efectuar mais dois (amanhã e sexta-feira) em Nairobi antes do encontro de sábado.

Esta preparação serve também para o confronto com a África do Sul, na próxima terça-feira, no Estádio Nacional do Zimpeto.

Abel Xavier pretende com estes jogos imprimir mais ritmo e criar maior entrosamento entre os jogadores, bem como buscar um onze que lhe permita enfrentar as eliminatórias de apuramento para o CAN-Interno 2017 e CAN-2019.

Para este duplo compromisso, Abel Xavier chamou três jogadores, que ontem fizeram, pela primeira vez, parte dos treinos da Selecção Nacional, sendo de destacar Nené, um avançado que alinhou durante este ano no Textáfrica, equipa que subiu da 2.ª divisão (zona centro) ao Moçambola. Os outros atletas são Amorim e Tchando, defesa e guarda-redes do Ferroviário da Beira e Costa do Sol, respectivamente.

EIS A LISTA DOS 28 CONVOCADOS

GUARDA-REDES: Guirrugo (Maxaquene), Victor (Fer. Nacala) e Tchando (Costa do Sol);

DEFESAS: Bheu (Liga Desportiva), Jeitoso (Fer. Maputo), Salomão (Fer. Nampula), Zainadine Júnior (Tianjin Teda/China), Ronny (SV Ried/ Áustria), Edmilson (Fer. Maputo) e Amorim (Fer. Beira);

MÉDIOS: Loló (Estrela Vermelha), Jumisse (1.º de Agosto/Angola), Kambala (UD Songo), Gito (Fer. Maputo), Geraldo (Nacional/Portugal), Raúl (Fer. Nampula), Clésio (Panetolikos/Grécia), Luís (UD Songo), Telinho (Liga Desportiva) e Gildo (Fer. Beira);

AVANÇADOS: Dayo (Fer. Beira), Sonito Liga Desportiva), Dominguês (Bidwest Wits/África do Sul), Elias (Liga Desportiva), Reginaldo (Luftetari/Albânia), Faisal Bangal (KF Teuta/Albânia), Avelino (Costa do Sol) e Nené (Textáfrica Chimoio).

SELECCIONADOR NACIONAL E A DUPLA CAMPANHA: ESTAMOS A DAR CONTINUIDADE A UM PROCESSO PLANIFICADO

“OS confrontos com o Quénia (sábado, em Nairobi) e com a África do Sul (próxima terça-feira, no Zimpeto) constituem a continuação de um processo que está devidamente planificado, que consiste em colocar a equipa sempre a competir e com adversários com “tarimba”. O Quénia é um adversário em crescendo. Ganhou a República do Congo fora no último jogo de qualificação para o CAN-2017, por isso merece o nosso respeito. Esse dado deixa-nos em alerta e coloca o jogo com eles mais interessante. A África do Sul é aquilo que todos sabemos, é um vizinho que alimenta muitas expectativas, pois vem na sua máxima força, com jogadores bem cotados e conhecidos por muitos amantes do futebol cá no país. Mas como tinha dito, este é um processo que iniciou no Togo, onde defrontámos uma boa selecção que está qualificada para o CAN. Cabe a nós dar o máximo nesses dois embates que se seguem, sabido que não é fácil preparar a logística de um jogo fora e outro em casa, dentro de tão pouco tempo. É por essa razão que fizemos a convocatória de forma mais ampla possível para abranger maior número possível de clubes, fazendo com que cada província se sinta dentro do espaço da Selecção Nacional, que é um espaço único”, atirou o seleccionador nacional, Abel Xavier, para depois fazer a retrospectiva da final da Taça de Moçambique, ganha pela União Desportiva do Songo na noite de sábado. “Foi um bom jogo, no qual a primeira metade foi completamente dominada pelo Songo, que conseguiu uma boa vantagem, que foi determinante para o desfecho. O Maxaquene melhorou na segunda, mas tinha uma grande desvantagem. Tentou andar atrás do prejuízo e isso só valorizou o próprio jogo. Parabéns à UD Songo, espero que represente condignamente o país nas Afrotaças, à semelhança do Ferroviário da Beira”, disse Xavier.