JOGO COM O QUÉNIA: Cinco lesionados e dois estreantes ficam de fora

RONNY, Kambala, Luís Miquissone, Faisal Bangal e Gildo (lesionados), Nenê e Tchandô (estreantes) ficaram de fora da convocatória final da Selecção Nacional de Futebol para o jogo de sábado (às 16.00 horas), em Nairobi, diante do Quénia.

Da lista de ausentes, destaque para o defesa esquerdo Ronny (SV Ried, Áustria), o extremo esquerdo Gildo (Ferroviário da Beira) e o avançado Luís Miquissone (UD Songo), trio que tem sido chamado aos “Mambas” com alguma regularidade.

Para colmatar estas baixas, o técnico nacional não chamou nenhum jogador, visto que estava a trabalhar com 28 atletas, tendo levado para Nairobi 21. Aliás, esse mesmo grupo deverá ser o escolhido para defender as cores nacionais no jogo com a África do Sul, a ter lugar no Estádio Nacional do Zimpeto na próxima terça-feira.

O combinado nacional chegou na noite de ontem à capital queniana, Nairobi, passavam poucos minutos das 20.00 horas.

Hoje está previsto um treino e amanhã os comandados de Abel Xavier vão efectuar o de adaptação ao relvado do Estádio Nacional Nyayo, com capacidade para 30 mil espectadores.

LISTA DOS CONVOCADOS

GUARDA-REDES: Guirrugo (Maxaquene) e Victor (Fer. Nacala).

DEFESAS: Bheu (Liga Desportiva), Jeitoso (Fer. Maputo), Salomão (Fer. Nampula), Zainadine Júnior (Tianjin Teda, China), Edmilson (Fer. Maputo) e Amorim (Fer. Beira).

MÉDIOS: Loló (Estrela Vermelha), Jumisse (1.º de Agosto, Angola), Gito (Fer. Maputo), Geraldo (Nacional, Portugal), Raúl (Fer. Nampula), Clésio (Panetolikos, Grécia) e Telinho (Liga Desportiva de Maputo).



AVANÇADOS: Dayo (Fer. Beira), Sonito (Liga Desportiva), Dominguês (Bidwest Wits, África do Sul), Elias (Liga Desportiva), Reginaldo (Luftetari, Albânia) e Avelino (Costa do Sol).