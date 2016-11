Porto da Beira: detidos assaltantes de navio de camarão

TRÊS indivíduos suspeitos de ter invadido, nos princípios de Novembro corrente, um barco da Pescamar, na zona da franquia que dista um milha do Porto da Beira, que culminou com agressão aos respectivos marinheiros e roubo de 500 kg de camarão que se destinava a exportação para o mercado europeu, foram detidos ontem pela Polícia da República de Moçambique (PRM) em Sofala.

Daniel Macuácua, chefe do Departamento de Relações Públicas do Comando Provincial daquela corporação policial, disse ao nosso repórter que a operação resultou ainda na apreensão de uma viatura que alegadamente transportou o referido marisco, cujos indiciados vão responder criminalmente pelos seus actos na barra do tribunal.

Trata-se, segundo as autoridades, do mesmo veículo que recentemente foi apreendido pela PRM em Sofala quando transportava combustível roubado no Porto da Beira, o que revela que o seu proprietário é reincidente nesta prática do crime naquele recinto.

Macuácua revelou que durante o assalto à embarcação da Pescamar, a quadrilha, composta por oito elementos, dos quais cinco continuam a monte, usaram uma arma de fogo de tipo pistola e catanas, decorrendo ainda diligências para a neutralização dos restantes suspeitos e recolha do material deste delito.

Tal crime foi praticado de madrugada quando o navio aguardava na Praia-Nova pela autorização das autoridades com vista a atracar no Porto da Beira, tendo sido feridos cinco tripulantes, que estão fora de perigo, nomeadamente três nacionais e dois espanhóis.

Com recurso a uma embarcação de menor dimensão, denominada chata, os assaltantes introduziram-se no pesqueiro e agrediram todos os elementos a bordo do navio Pescamar-9, cujo comandante sofreu uma pancada na cabeça, tendo desmaiado no local.

O administrador marítimo de Sofala, António Vilanculos, entende que os tripulantes do barco em causa violaram as regras recomendadas por se terem colocado numa zona não recomendável, o que, consequentemente, constitui um sério risco para a segurança das embarcações.

